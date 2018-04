Laetiah Sauveur remporte le bronze!

TRAMPOLINE. Quatre athlètes nationaux, soit Anouk Berthiaume, Gabriel Pellerin, Laetiah Sauveur et Sara-Jade Berthiaume, prenaient part à la Coupe Canada qui s’est tenue du 19 au 22 avril dernier, à Montréal.

La Coupe Canada, un événement sanctionné par la Fédération Internationale de Gymnastique, réunissait les 250 meilleurs athlètes nationaux du Canada aux athlètes internationaux en provenance de la France, d’Hawaii et du Japon. Les quatre représentants du club trifluvien ont réussi à se classer dans le Top-10 lors des qualifications, leur donnant accès à la finale nationale.

Les sœurs Berthiaume, qui avaient comme objectif de réussir les exigences de gymnastique Canada pour les Championnats mondiaux de groupe d’âge, peuvent dire mission accomplie aux épreuves de trampoline individuel. Sara-Jade, qui présentait une routine de 10,6 en coefficient de difficulté, a terminé au 6e rang en finale dans la classe junior parmi les 13 concurrentes. Sachant que les trois premières positions étaient tenues par trois athlètes d’Hawaii, elle a donc obtenu le 3e meilleur résultat canadien et le meilleur résultat québécois.

Anouk la suivait de près au 7e rang en présentant une routine de 10, 4 en finale. Elle qui prenait également part aux concours de double mini-trampoline en classe National 6 n’a malheureusement pas réussi à conserver la tête des 18 concurrentes qu’elle occupait aux quatre exercices de la qualification. Elle n’avait pas droit à l’erreur avec le départ à zéro en ronde finale. Quelques déductions en finale l’ont repoussée au 5e rang.

Aux concours de trampoline synchronisé, les sœurs Berthiaume, qui occupaient le deuxième rang après l’exercice imposé, ont connu de la difficulté en présentant leur routine libre les repoussant au 6e rang au terme des qualifications. Toutes deux sont remontées au 5e rang dans la ronde finale. Elles ont alors réussi le 2e meilleur résultat canadien.

Laetiah Sauveur, qui s’est hissée au niveau national en février dernier, a réussi à se faire remarquer à sa première expérience sur la scène nationale. Elle qui occupait le 3e rang au terme des qualifications parmi les 28 concurrentes et s’est méritée la médaille de bronze avec une routine finale de 7,7 en coefficient de difficulté.

Gabriel Pellerin a quant à lui réussi le 6e rang en classe National 5 lors des qualifications en présentant sa routine libre de 9, 3 en coefficient de difficulté. Il est revenu en finale avec une routine de 8, 4 afin de conserver sa 6e place en finale.

Aussitôt arrivés à la maison, ils seront en préparation pour le championnat provincial qui aura lieu à Gatineau les 28 et 29 avril prochain. Pas moins de 32 athlètes porteront les couleurs du club trifluvien.

Athlète Catégorie Épreuve Qualification Finale Sara-Jade Berthiaume Junior Trampoline individuel 8e 6e Anouk Berthiaume Junior Trampoline individuel 10e 7e Laetiah Sauveur National 5 Trampoline individuel 3e 3e Gabriel Pellerin National 5 Trampoline individuel 6e 6e Anouk Berthiaume National 6 Double mini 1e 5e Anouk et Sara-Jade Berthiaume Senior Trampoline synchronisé 6e 5e

L’événement, qui a comme objectif d’identifier et classer les athlètes junior et senior pour avoir accès au statut de l’équipe nationale et au programme d’aide aux athlètes de Sport Canada, était sans contredit, une compétition très déterminante puisqu’elle devenait une compétition de sélection pour des événements d’envergures. (JC)