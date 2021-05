Engagé à agir concrètement pour lutter contre les changements climatiques, l’Aéroport de Trois-Rivières contribuera à Éclore fonds environnement Trois-Rivières. Pour chaque litre d’essence vendu aux usagers de l’aéroport, la Ville de Trois-Rivières remettra 1¢ au fonds pour le soutien de projets en développement durable.

Annuellement, cette nouvelle mesure permettra d’amasser entre 10 000 $ et 15 000 $.

Innovation et Développement économique Trois-Rivières, qui gère les opérations de l’aéroport pour la Ville de Trois-Rivières, espère inciter d’autres organisations et entreprises trifluviennes à contribuer à leur tour au fonds Éclore.

Éclore fonds environnement Trois-Rivières a été mis sur pied grâce à un partenariat entre IDE Trois-Rivières, la Ville de Trois-Rivières et la Fondation Trois-Rivières durable. Unique au Québec, il soutient trois objectifs clés, soit la réduction des émissions de GES, la conservation et la mise en valeur des milieux naturels et le soutien au développement d’une économique durable.