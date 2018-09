«L’aéroport a un potentiel incroyable pour le développement» – André Fortin

ÉLECTIONS. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, André Fortin, est en visite dans les circonscriptions de Maskinongé et de Trois-Rivières.

Il a d’abord rencontré les gens du transport collectif de la MRC de Maskinongé.

«Ce sont des gens très dynamiques et très branchés sur les besoins du milieu. Ils nous ont parlé des nouveaux programmes qu’ils offrent, entre autres, au niveau des travailleurs et des étudiants qui voyagent de Trois-Rivières à Maskinongé et vice versa», lance-t-il.

«Ils nous ont aussi parlé de différents défis comme les transports vers différentes régions. C’est très important pour nous de les noter et ils ont bien fait de nous en parler.»

Le ministre s’est ensuite arrêté à l’aéroport de Trois-Rivières.

«Vous savez, il y a un potentiel de développement ici et on a une belle vision du côté des gens de l’aéroport, une vision que mes collègues et moi allons appuyer», confie-t-il.

«Mes collègues sont en faveur de ce projet-là qui a un potentiel incroyable pour le développement, tant pour l’industriel que pour le passager. Et on a maintenant des programmes qui sont adaptés pour aider les aéroports à faire les rénovations qui seraient nécessaires.»

Rappelons qu’en avril dernier, Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières annonçait qu’il allait réaliser des études pour évaluer le potentiel du transport de passagers à l’aéroport de Trois-Rivières. Pour ce faire, IDÉ Trois-Rivières a reçu une aide financière de 300 000$ du gouvernement du Québec.

«Il y a trois volets aux études qu’on va réaliser, indiquait alors Jean Côté, directeur général adjoint d’IDÉ. Le premier volet, c’est le positionnement stratégique de l’aéroport, qui comprend le transport de passagers. On veut avoir les résultats d’ici la fin de l’année. C’est une priorité pour nous parce que ça va influencer nos investissements prochains.»

Le deuxième volet est celui du transport de passagers et des infrastructures nécessaires en lien avec ce service. Finalement, le troisième volet, dont les résultats sont attendus pour 2020, consiste à analyser les possibles sources de revenus pour les territoires inutilisés de l’aéroport.

Le ministre a aussi rappelé que le doublement de l’Autoroute 55 – du côté de la Rive-Sud – fait toujours partie des discussions.