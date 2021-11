L’Académie les Estacades et le Collège de l’Horizon fusionnent

Le conseil d’administration du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a donné son aval à la fusion de l’Académie les Estacades et du Collège de l’Horizon à compter de l’année scolaire 2022-2023.

Ainsi, dès septembre prochain, les élèves du présecondaire et de la première secondaire occuperont le bâtiment du Collège de L’Horizon, tandis que les 2e à 5e secondaire et les classes spécialisées demeureront à l’Académie les Estacades.

Malgré la réorganisation, l’ensemble des programmes et concentrations offerts présentement dans ces deux établissements sera maintenu, soutient le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

La décision fait suite à un processus de consultation. Initiée par les deux établissements scolaires, cette démarche de fusion vient apporter une solution aux problèmes d’espace générés par une augmentation de clientèle marquée à l’Académie les Estacades.

Le Centre de services scolaire souligne également que cela rendra plus harmonieuse la transition du primaire vers le secondaire.

Le 20 janvier 2022, le Collège de l’Horizon accueillera les élèves et les parents lors d’une activité portes ouvertes entre 18h et 21h. Ce sera l’occasion de visiter les lieux et de rencontre le personnel de l’école. Ils pourront aussi y poser toutes leurs questions concernant le changement d’organisation. (M.E.B.A.)