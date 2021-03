L’Académie les Aigles vient en aide aux jeunes issus de milieux défavorisés

Les inscriptions pour la saison de baseball sont déjà en cours et si pour plusieurs la difficulté est de choisir quel sport pratiquer, pour d’autres, le souci est plutôt d’ordre financier. L’Académie les Aigles est venue remédier à la situation avec son tout nouveau programme Jeunes Issus de Milieux Défavorisés (JIMD).

«On voulait rendre le baseball accessible à tous, peu importe le statut social. Par ce programme, l’Académie les Aigles souhaite accompagner 25 jeunes âgés de 8 à 16 ans dans la pratique du baseball en défrayant le coût d’inscription à leur association locale et en leur enseignant les bases du sport en leur donnant accès à des cours», a d’abord expliqué Maxime Munger-Lapointe, administrateur à l’Académie les Aigles.

«On veut les mettre en confiance et s’assurer aussi qu’ils aient le matériel de base.»

Pour atteindre son objectif, l’Académie les Aigles pourra compter sur le soutien financier de précieux partenaires. Pour inscrire un joueur, rendez-vous sur le site https://www.jaimelebaseball.ca/fr et remplissez le formulaire en ligne afin de soumettre une candidature.

La date limite pour soumettre une candidature est le 30 avril 2021 et la sélection des jeunes se fera sur la base des éléments motivants la candidature et le traitement demeurera confidentiel.

«Nous croyons que le sport favorise non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et le développement social des jeunes. La mission de l’Académie est justement de favoriser un environnement d’apprentissage stimulant, motivant et sécuritaire afin de permettre aux jeunes de s’épanouir, de se dépasser et surtout de développer leur confiance en eux», a ajouté M. Munger-Lapointe.

Rappelons que l’Académie les Aigles est un organisme à but non lucratif dédié au rayonnement du baseball et aux saines habitudes de vie de la jeunesse sportive depuis 2016.