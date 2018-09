La Zone entrepreneuriale déménage

Crédit photo : Audrey Leblanc

ENTREPRENEURIAT. La Zone entrepreneuriale déménagera du Cap-de-la-Madeleine au centre-ville, dans l’ancien salon funéraire sur la rue des Volontaires. Cette position stratégique permettra à l’organisation de se rapprocher des entreprises, des partenaires et des organismes.

«On sera plus près du milieu économique dans le but de multiplier le nombre d’entrepreneurs et d’entreprises qui pourront faire de l’accompagnement. On a accompagné une soixantaine d’entrepreneurs jusqu’à présent et on aimerait doubler ce nombre au cours des prochaines années», indique le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, Louis Gendron.

Le déménagement est prévu au printemps. Les locaux occupés présentement par la Zone sur la rue Fusey seront repris par Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières. Sa nouvelle vocation fera l’objet d’une annonce d’ici les prochaines semaines.

«On avait des discussions depuis un petit bout de temps et on voulait s’assurer que l’autre bâtiment ne serait pas vacant après notre départ. C’était important pour nous étant donné le défi de revitalisation dans ce secteur de la ville», mentionne M. Gendron.

Rappelons que la Zone entrepreneuriale offre des services d’accompagnement et de développement pour et par des entrepreneurs, que ce soit du codéveloppement, du mentorat, des ateliers de formation, etc.