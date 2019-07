La Yolo Van veut faire bouger les jeunes

Tout l’été, la Yolo Van arpente les parcs et les fêtes de districts de la ville pour faire bouger les jeunes et leur famille.

Ce nouveau projet de Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS) vise à faire la promotion des saines habitudes de vie et d’offrir les ressources nécessaires aux jeunes pour mener une vie plus active, notamment par le biais d’activités sportives, d’ateliers culinaires et d’activités artistiques et culturelles menées par deux animateurs qualifiés.

«On entend souvent qu’on a juste une vie à vivre, mais pour la vivre pleinement, il faut avoir accès aux ressources nécessaires pour faire les bons choix, souligne Julie Charbonneau, coordonnatrice de TRAS. Comme on n’a pas toujours le temps de se déplacer vers les ressources, c’est pour cette raison que c’est sur roues. Ce sera une belle occasion pour les jeunes de vivre des expériences positives et intéressantes sur les saines habitudes de vie.»

Trois-Rivières en Action et en Santé a invité ses 80 partenaires à s’exprimer sur les enjeux et les problématiques sur les saines habitudes de vie des jeunes.

«Le constat, c’est qu’ils ont des difficultés et ne savent pas les ressources qui se trouvent sur le territoire. Il faut les faire connaître. S’ils ne viennent pas vers les organismes, on va vers eux pour les faire connaître», précise Mme Charbonneau.

Pour ce projet, TRAS a pu compter sur une subvention de 80 000$ sur deux ans de la part du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS). L’Unité régionale du loisir et du sport de la Mauricie et Ford Lincoln Trois-Rivières ont aussi contribué au projet.

La Yolo Van effectue en moyenne cinq sorties par semaine. À compter de l’automne, ses activités se poursuivront, mais à des moments plus ponctuels, comme lors des longs congés.

«On ne veut pas nécessairement que la Yolo Van aille dans les cours d’école. On veut donner un répit aux enfants, les faire changer d’air et qu’ils apprennent à se connaître à l’extérieur de l’école. Ça aura certainement des retombées dans le milieu scolaire. Qui sait, on pourrait aussi voir la Yolo Van se promener sur le territoire le jour de l’Halloween, par exemple», explique Mme Charbonneau.

Horaire