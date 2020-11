La voiture la plus vendue au Canada fait peau neuve

La Honda Civic qui domine les ventes canadiennes depuis des générations va présenter pour 2021 sa 11e génération. Elle sera entre autres dotée du premier tableau de bord numérique et de nouveaux systèmes de sécurité active et passive. La gamme Civic de 11e génération comprendra les toutes nouvelles versions berline, à hayon, Si et Type R

Modèle 2022

La nouvelle Civic, présentée sous forme de prototype en couleur soleil ardent nacré, propose une nouvelle allure, mais fidèle à es principes, Honda évolue à petits pas. Ce modèle 2022 arrivera au printemps 2021, avec le lancement de la berline Civic, suivie du modèle à hayon, de la Civic Si et finalement la Type R. Le modèle coupé ne revient pas avec cette nouvelle génération

Un style plus épuré

Le style incongru de la 10e génération ne plaît pas à tout le monde et Honda a décidé de revenir à une physionomie plus épurée, soulignant une posture basse et large avec des éléments horizontaux imposants, dont le décalage de la calandre verticale sous les phares. De profil, l’habitacle de la Civic est déplacé vers l’arrière de la carrosserie, allongeant le capot de manière à conférer un aspect plus haut de gamme lorsque la voiture est vue de côté. À l’arrière, la voie plus large de la Civic est agrémentée par de nouveaux feux arrière donne une présence accrue sur la route.

Habitacle repensé

Le nouveau tableau de bord est dépourvu de tout encombrement visuel. S’étirant sur toute la largeur de la planche de bord, un ornement grillagé à motif hexagonal sert non seulement d’élément de design, mais dissimule également les bouches d’aération. La 11e génération introduira également plusieurs nouvelles technologies qui sont des premières pour la Civic, dont un tableau de bord entièrement numérique et un nouveau système audio sur affichage avec écran tactile HD de 9 pouces placé sur le dessus de la planche de bord, laquelle est positionnée plus bas.

Sans doute les mêmes moteurs

Aucune mention de mécaniques dans le communiqué de presse. Il faut donc présumer que les mêmes moteurs seront de retour. Il est aussi trop tôt pour parler de prix qui seront sans doute annoncés quelques semaines avant la commercialisation au printemps.

L’article La voiture la plus vendue au Canada fait peau neuve est apparu en premier sur Benoit Charette.