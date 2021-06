La Ville veut encourager les bonnes relations entre voisins

La Ville de Trois-Rivières souhaite encourager le bon voisinage et créer des occasion d’échange entre voisins aux quatre coins de la ville en lançant la campagne C’est normal entre voisins. Cette campagne vise à souligner et à encourager les comportements respectueux et tolérants envers son voisinage.

« La qualité de vie passe par le bon voisinage. C’est une mesure de respect pour les gens qui restent à proximité. Dans le contexte de la pandémie, on s’est tous retrouvés plus à la maison. Ça pouvait être tentant de passer la tondeuse sur l’heure du souper ou de monter le volume de sa musique. On veut encourager les gens à poser de bons gestes pour favoriser une collaboration et une solidarité entre les voisins », souligne le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

L’été dernier, le service du 311 a enregistré plusieurs requêtes en lien avec des nuisances comme le bruit, des feux de cour un peu trop enthousiastes, des travaux à certaines heures de la journée. D’ailleurs, cela avait motivé la Ville à lancé une campagne de sensibilisation sur le bon voisinage par le biais de trois capsules vidéo.

« Un groupe a été mis sur pied pour réfléchir à des solutions pour améliorer la situation. On est arrivé à la conclusion que la manière coercitive n’était pas gage de plus de respect entre voisins. On se rappellera des fameux feux d’artifice spontanés de l’été passé. Dans un cas comme ça, on ne peut pas poster quelqu’un à chaque point de rue pour surveiller. On s’est dit qu’on devrait tenter l’expérience et favoriser les rapprochements entre voisins », explique Denis Roy, conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation.

Le coup d’envoi de cette campagne sera officiellement donné le samedi 26 juin, alors que s’effectuera une distribution de friandises glacées dans quatre districts de la ville au son d’une musique spécialement composée pour l’occasion par David Robert et à laquelle participe aussi Fabiola Toupin. En tout, 5000 friandises glacées seront distribuées gratuitement grâce à l’implication des animateurs de rues de Personare.

Le 26 juin, la distribution de friandises glacées se fera au parc Sainte-Marguerite (9h15 à 11h30), au parc des Sarcelles (9h30 à 11h45), entre le parc Dollard et le parc Saint-Gabriel-Archange (9h45 à midi) et au parc de la Terre-des-Loisirs (10h à 12h15).

La Ville espère inciter les citoyens à sortir de leur maison, à se rencontrer dans la rue pour faire connaissance.

D’autres tournées seront réalisées ailleurs sur le territoire jusqu’au 12 juillet, les dates et endroits ciblés sont disponibles au v3r.net.

Colorier son voisinage

Trois dessins à colorier, inspirés par la thématique du bon voisinage, réalisés par l’illustratrice Catherine Bard ont été distribués aux élèves du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy avant la fin des classes. Les jeunes ont été invités à les colorier et à les afficher à leur fenêtre pour témoigner leur appréciation à leur quartier et aux gens qui y habitent.

Il est aussi possible de télécharger les dessins à partir du site Web de la Ville au www.v3r.net.

À la fin de l’été, une soirée reconnaissance en l’honneur de citoyens reconnus dans leur quartier pour leur bonté et bienveillance sera organisée.

Cette activité fera suite à l’initiative de la Ville qui invitait les citoyens à déposer la candidature d’une voisine ou d’un voisin exceptionnel. Au final, 110 candidatures ont été soumises. De ce nombre, 14 seront choisies pour recevoir la distinction, soit une par district.