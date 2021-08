La Ville veut attendre avant de verser une subvention au Roof Top

La Ville de Trois-Rivières devait autoriser le versement d’une subvention de 11 000$ au Roof Top – Toit Urbain dans le cadre du Programme aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – Aide aux entreprises en régions en alerte maximale. Toutefois, compte tenu des circonstances entourant le commerce, la Ville a choisi de retirer la résolution qui était prévue à l’ordre du jour de la séance du 17 août, le temps que toute la lumière soit faite dans le dossier.

Avant la séance publique du conseil municipal, plusieurs élus ont exprimé leur malaise à verser une subvention au Roof Top – Toit Urbain en ce moment, compte tenu de l’importante éclosion de plus de 70 cas qui ont un lien avec le bar du centre-ville.

Il a été déterminé par la Direction de la santé publique de la région que le commerce n’avait pas respecté les mesures de santé publique, ce qui a entraîné sa fermeture pendant plusieurs jours.

Par ailleurs, un rapport d’infraction a été transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), des agents de la police de Trois-Rivières y ayant vu des employés ne portant pas le masque et le trop grand nombre de clients présents dans l’établissement.

« Dans les circonstances, on retire le point ce soir. On va prendre un pas de recul pour nourrir notre réflexion. En même temps, il ne faut pas prendre la place et s’ingérer dans le travail d’autres instances. Il faut aussi préciser que la décision pour la subvention a été déterminée avant les cas de COVID-19 reliés à l’établissement », indique le maire Jean Lamarche.

Notons que c’est un comité d’Innovation et développement économique (IDÉ) Trois-Rivières qui procède à l’analyse de chaque demande de subvention de ce programme selon une grille de critères. L’analyse du dossier du Roof Top – Toit Urbain a été faite par le comité et le commerce répondait alors aux critères établis par le gouvernement provincial.

Le rôle du conseil municipal dans l’administration de ces subventions provinciales est d’entériner et de donner l’autorisation à la trésorière d’émettre les chèques nécessaires.

Dans les derniers jours, des discussions ont été entamées entre la Ville et IDÉ sur le sujet. IDÉ souligne notamment que des normes sont établies par le gouvernement provincial. Le contrat pour l’aide gouvernementale stipule notamment que la loi doit être respectée.

Le conseil municipal a ainsi convenu d’attendre la décision qui sera rendue par le DPCP dans ce dossier. La résolution devrait revenir bientôt lors d’une prochaine séance du conseil municipale.