La Ville s’engage à valoriser la démocratie municipale et le respect des élus

La Ville de Trois-Rivières est devenue, mardi, l’une des premières villes du Québec à adhérer à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect.

@R:Cette déclaration a été produite par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans la foulée de cas d’intimidation, de menace et de violence verbale à l’intention d’élus municipaux et de la polarisation de l’opinion publique dans les médias traditionnels et les médias sociaux qui entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidations à l’égard des élus municipaux.

L’UMQ remarque d’ailleurs de ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise de COVID-19.

«La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l’intimidation», indique le conseil d’administration de l’UMQ dans une déclaration d’engagement.

«Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions», ajoute l’Union des municipalités du Québec.

En adhérant à cette déclaration qui a pour thème «La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie», la Ville de Trois-Rivières s’engage à accompagner les élus municipaux et toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques.

L’Union des municipalités du Québec lance également une campagne nationale pour donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s’investir dans la sphère publique, notamment en valorisant la démocratie municipale et la consolidation du lien de confiance qui unit les citoyens à leurs institutions démocratiques.