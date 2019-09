La Ville reporte la décision de donner 50 000$ aux Aigles

La Ville de Trois-Rivières a décidé de reporter à décembre, après l’adoption du budget 2020, la décision d’accorder une aide financière de 50 000$ aux Aigles de Trois-Rivières.

La résolution initiale prévoyait d’octroyer une somme additionnelle de 50 000$ à l’équipe de baseball conditionnellement à ce que l’organisation dépose ses états financiers, qu’elle démontre une hausse significative de l’assistance aux matchs cet été comparativement à l’an dernier et qu’elle adopte des mesures de contrôle pour assurer la pérennité de l’équipe.

La Ville demandait aussi aux Aigles de procéder à la vente du nom du stade et d’intéresser de nouveaux actionnaires à investir dans l’organisation.

Le conseiller municipal du district des Rivières, Claude Ferron, est celui qui a proposé le report de cette décision par le biais d’une proposition accessoire, malgré la date butoir d’aujourd’hui imposée par les Aigles de Trois-Rivières.

«On est en pleine séance d’étude budgétaire. On n’a pas le portrait d’ensemble de la situation de la Ville et on n’a pas encore en main les derniers états financiers des Aigles Can-Am. C’était trop précipité de prendre une décision aujourd’hui et il nous manque encore des informations pour prendre une décision éclairée. On me dit que 2019 a bien été, mais ça me prend quelque chose de plus complet», a insisté M. Ferron auprès de ses collègues.

Les conseillers Ginette Bellemare, Luc Tremblay et Valérie Renaud-Martin n’étant pas présents pour cette séance extraordinaire du conseil municipal, sept conseillers se sont prononcés en faveur du report de la décision, soit Mariannick Mercure, Dany Carpentier, Pierre-Luc Fortin, Denis Roy, François Bélisle, Pierre Montreuil et Claude Ferron.

Le maire Jean Lamarche a joint sa voix à celle des conseillers Daniel Cournoyer, Maryse Bellemare, Michel Cormier et Sabrina Roy en votant contre le report de la résolution.

«Je pense que ça compromet l’avenir des Aigles parce qu’on essayait de voir jusqu’où on pouvait aller. On nous a dit que la date limite était aujourd’hui pour prendre une décision sur leur avenir. On fait un choix basé sur la majorité du conseil sur ce qu’on fait quant à la sauvegarde de l’équipe», commente M. Lamarche.

Les Aigles de Trois-Rivières et la Ville avaient entamé des discussions dès le mois de juin. Plusieurs rencontres ont eu lieu depuis avec l’organisation, mais aussi avec des fonctionnaires et des gens des différents services municipaux afin d’évaluer les pistes de solution qui ont finalement mené à la proposition d’une aide financière de 50 000$.

«Il y a eu un cheminement fait depuis juin. C’est pour ça que je voulais prendre position, précise M. Lamarche. C’est maintenant qu’il faut prendre une décision parce qu’ils ont un regard vis-à-vis différents propriétaires et des choix à faire.»

Le conseiller du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, estime qu’il est dans les intérêts de la Ville de se donner du temps pour négocier. «Les Aigles ont une situation particulière. Ça remonte à loin et ils traînent un passif. Ce report permettra de continuer les négociations. On a bien travaillé sur le dossier cette semaine, mais on manque de temps», soutient-il.

Pour sa part, Daniel Cournoyer, conseiller du district de Sainte-Marthe, s’inquiète de l’impact qu’aura cette décision sur les Aigles, considérant la date butoir fixée au 25 septembre. «Les Aigles sont une organisation pérenne dans le temps. On demande un surplus de 50 000$ pour 2020. Il en va de la survie, selon les administrateurs. Je trouve que c’est un montant qu’on se doit de mettre d’en l’organisation pour en assurer la pérennité», a-t-il plaidé.

«Je pense qu’on doit encore continuer»

«Les Aigles sont un important produit d’appel qui nous permet de rayonner, poursuit le premier magistrat. C’est du baseball de fort calibre et pour occuper une infrastructure comme le stade, il faut une équipe de qualité. Je n’enlève rien aux autres équipes, mais le produit d’appel, c’est la ligue Can-Am.»

La proposition de soutenir l’équipe avec une aide de 50 000$ pour une autre année reposait aussi sur la progression de l’organisation depuis 2018.

«On sait déjà qu’il y a une nette amélioration du chiffre d’affaires et de l’assistance, mais aussi au niveau de la restauration. On a aussi vu des efforts faits par la nomination d’ambassadeurs et de créer un produit d’appel comme la loge dans le champ gauche. On n’est pas à l’étape de freiner ça. Je pense qu’on doit continuer. C’est un investissement pour le rayonnement de la ville», conclut le maire Lamarche.

Ayant pris acte de cette décition, les actionnaires de l’organisation des Aigles de Trois-Rivières prendront quelques jours afin de se consulter, réfléchir et prendre une décision quant à l’avenir des Aigles.