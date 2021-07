La Ville place le patrimoine au coeur de son identité

La Ville de Trois-Rivières vient de se doter d’une Politique du patrimoine. Objectif: placer le patrimoine au coeur du développement, de l’identité et de la qualité de vie de Trois-Rivières.

« Le patrimoine de Trois-Rivières se distingue par rapport à son niveau historique. C’est pas deuxième plus vieille ville francophone en Amérique du Nord. Par son occupation aussi. Ça a toujours été une plaque tournante pour la culture et le commerce, et ce bien avant notre arrivée à nous, les blancs. C’est de voir comment on vient conjuguer l’époque industrielle et historique, affirme le maire Jean Lamarche. Le patrimoine est au coeur de l’identité de Trois-Rivières. C’est une richesse collective. »

Trois-Rivières compte plus de 300 immeubles patrimoniaux de valeur supérieur ou exceptionnelle, près de 4000 bâtiments d’intérêt patrimonial et plus de 20 styles et courants architecturaux représenter. La Politique du patrimoine vient s’inscrire dans une volonté de préserver l’héritage commun.

« L’idée, c’est de mieux connaître ce qui nous entoure, faire un meilleur inventaire de ce qu’on a et bien le classer. On entend travailler avec tous les acteurs concernés. En prenant le temps de bien documenter ce que l’on a en matière de patrimoine, on sera plus en mesure de le protéger et le gérer. Plein de mesures peuvent être mises en place en ce sens et on pourra maintenant agir en action plutôt qu’en réaction », explique Pierre-Luc Fortin, conseiller du district des Estacades et membre du comité coordonnateur de la Politique du patrimoine.

La Politique du patrimoine vient définir la vision collective des valeurs de la communauté, développer des outils de protection et de diffusion du patrimoine, favoriser la concertation, mobiliser les acteurs et établir les priorités d’action.

Au-delà du patrimoine bâti auquel on pense plus naturellement, la Politique inclut aussi des actions en matière de patrimoine immatériel (le savoir-faire, le folklore, les contes), le patrimoine mobilier (archives, photographies, livres, oeuvres d’art), de même que le patrimoine paysager.

« On prend le patrimoine paysager pour acquis. Pourtant, on a des éléments très importants à Trois-Rivières, souligne M. Fortin. On peut penser à la rue des Ursulines, l’intersection Notre-Dame et des Forges, la vue sur le fleuve. Il importe aussi de répertorier ces paysages et faire attention à les conserver. Le patrimoine paysager est la signature de Trois-Rivières. »

Une trentaine d’actions concrètes sont regroupées dans un plan d’action qui s’échelonne sur les dix prochaines années. La mise en place d’un plan directeur d’aménagement et de développement pour le site de l’Exposition, la réalisation d’une étude de potentiel ou de caractérisation du patrimoine archéologique et intégrer l’outil au plan d’urbanisme, la restauration et la mise en valeur de la place d’Armes, la création d’un conseil local du patrimoine, la mise en valeur du patrimoine autochtone et la création d’un livre sur l’histoire de Trois-Rivières, inclusif et moderne, sont du nombre des actions au programme.

La Ville entend notamment miser sur l’utilisation des nouvelles technologies pour mettre en valeur les différents aspects du patrimoine. En ce sens, on peut penser à la numérisation 3D qui a été réalisée de la murale découverte sur la rue Hart. La Politique du patrimoine met aussi l’accent sur l’appropriation citoyenne du patrimoine, notamment par le transfert de connaissances pour stimuler l’intérêt face au patrimoine trifluvien.

Plus tôt cette année, la Ville de Trois-Rivières avait tenu une consultation publique virtuelle pour permettre à la population d’identifier le bien qui la rendrait fier de léguer aux générations futures, l’action ou l’activité de la Politique du patrimoine qui devrait être une priorité et en quoi se distingue le patrimoine trifluvien.

« Dans l’élaboration de cette politique, on a également voulu projeter le patrimoine dans le 21e siècle, indique Marc-André Godin, coordonnateur gestion des programmes et projets de redéveloppement à la Ville de Trois-Rivières. Au terme des consultations publiques et auprès des partenaires, on a constaté un fort intérêt pour une meilleure reconnaissance des autochtones et de leur influence sur notre patrimoine, la mise en valeur de l’archéologie, le parc de l’Exposition et la quête d’une nouvelle vocation au monastère des Ursulines. Beaucoup ont insisté sur le fait que ça prend une nouvelle vie pour le monastère. C’est identitaire à Trois-Rivières. »

Un effort a aussi été fait pour élargir la reconnaissance du patrimoine aux quatre coins de la ville.

« Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et la Maison Rocheleau sont aussi des éléments importants du patrimoine. Quand on parle de patrimoine, ce n’est pas seulement dans le centre urbain. On a eu un souci de représentation à travers le territoire de Trois-Rivières et à faire éclater les différentes dimensions du patrimoine », ajoute M. Godin.

Un comité consultatif constitué de conseillers municipaux, d’historiens, d’archéologues, d’architectes et de représentants autochtones s’est rencontré pour mettre en place les balises de la politique, un sondage en ligne ainsi qu’une consultation publique ont été déployés et cinq tables d’experts ont été organisées pour mener à la rédaction de la première Politique du patrimoine de la ville.

« Le patrimoine, ça touche les gens. On s’en rend compte quand c’est menacé. C’est une question de respect pour ceux qui nous ont précédés et pour les générations qui suivent. J’ai une très grande sensibilité face au patrimoine. Quand on pense à la petite maison du terrain de l’Exposition qui a été démolie de façon discrète, c’est triste, mais il faut en apprendre. Avec la Politique du patrimoine, il est prévu qu’on planifie. On dispose maintenant d’un plan d’Action avec un échéancier et des évaluations sommaires au niveau budgétaire. C’est un très bel outils pour assuré une pérennité à cette vision qu’on met en place », conclut Pierre-Luc Fortin.