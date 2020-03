La Ville maintient ses services essentiels

La Ville de Trois-Rivières réagit à l’annonce du premier ministre François Legault qui demande à toutes les entreprises au Québec, à l’exception de celles offrant des services essentiels, de cesser leurs activités jusqu’au 13 avril.

La Ville assure qu’elle se conformera aux nouvelles exigences du gouvernement tout en mobilisant le personnel requis pour le maintien des services essentiels.

Services essentiels

Avec la plus grande vigilance, les employés attitrés aux services essentiels continueront donc d’oeuvrer sur le terrain.

Parmi les activités considérées comme essentielles et critiques, on retrouve présentement : les services policiers, les services de sécurité incendie et sécurité civile, les services de l’eau, le service à la clientèle 311 ainsi que les services de communication. Cette liste pourrait être révisée au cours des prochains jours.

En concertation avec les syndicats concernés, des ajustements seront proposés aux conventions collectives afin que l’organisation se conforme aux exigences et aux mesures de sécurité de la Santé publique.

Précisons que les services de la Société protectrice des animaux et ceux de la STTR sont aussi considérés comme essentiels, selon la liste publiée en fin de journée par le gouvernement du Québec.

Services non essentiels

La majorité des employés de la Ville affectée à des tâches jugées non essentielles sera invitée à opter pour le télétravail. Rappelons que Trois-Rivières avait déjà procédé au déploiement du télétravail pour ceux dont le travail le permettait. Par conséquent, les 625 employés déjà équipés pour travailler à la maison auront la possibilité de poursuivre leurs activités, sans présence physique sur leurs lieux de travail.

Différents scénarios sont envisagés pour les travailleurs qui doivent retourner à la maison sans possibilité de télétravail. Le conseil municipal sera mobilisé demain pour évaluer les alternatives possibles. Une annonce sera communiquée à l’issue de cette rencontre qui – faut-il le préciser – aura lieu par voie numérique.