La Ville fait une refonte de ses comités et cherche des citoyens pour y siéger

La Ville de Trois-Rivières revoit l’organisation de ses comités municipaux. Le nouveau modèle propose de penser l’organisation de façon transversale plutôt que par thématique.

Six comités émergent de la réorganisation : assurer la sécurité des milieux, assurer la gestion des eaux, animer et soutenir la communauté, assurer la mobilité durable dans la ville, assurer la gestion et l’aménagement de notre territoire et fournir un environnement sain et propre. La dénomination des nouveaux comités est issue des grands thèmes reliés aux services dispensés par la Ville.

Des anciens comités qui étaient en place, la Ville conserve le Comité sur la toponymie, le Comité consultatif en urbanisme, le Comité municipal de sécurité civile, le Comité consultatif agricole et le Programme d’aide à la mobilité.

« C’est une nouvelle façon de travailler avec un système de chaîne de valeurs, par objectif ville. Cette réorganisation permettra d’éviter les doublons et de maximiser l’utilisation du temps des fonctionnaires et des élus, explique le maire Jean Lamarche. On a pensé qu’il fallait alléger la tâche. Par exemple, plutôt que de faire une présentation à trois reprises dans trois comités différents, elle pourra être faite une seule fois. »

La présidence des comités sera assurée par Pierre-Luc Fortin (Comité assurer la gestion et l’aménagement de notre territoire, Geneviève Auclair (Comité fournir un environnement sain et propre), Jonathan Bradley (Comité assurer la sécurité des milieux), François Bélisle (Comité assurer la gestion des eaux), Pierre Montreuil (Comité la mobilité durable dans la ville) et Luc Tremblay (Comité animer et soutenir la communauté).

Les comités relèveront d’Annie Pagé, directrice générale adjointe – Proximité et du directeur général adjoint – Planification, Robert Dussault. Au sein de chaque comité, on compte six membres nommés par le conseil : quatre élus, dont un président et un vice-président, ainsi que deux représentants citoyens. Les membres siégeront à date fixe, à raison d’une fois par mois.

Ce nouveau modèle est notamment issu d’une réflexion demandée par M. Lamarche à la directrice générale de la Ville de Trois-Rivières avant les élections dans le but de modifier le système de travail pour maximiser l’implication en temps des élus et des fonctionnaires.

« Une étude a été effectuée en collaboration avec les fonctionnaires et le cabinet du maire. On vient également améliorer la prise de décision et s’assurer que l’on soit capable de prendre une décision en ayant une vue sur l’ensemble de l’œuvre », précise le maire.

Une attention particulière au développement durable s’intègre à tous les comités, soutient la Ville.

Citoyens recherchés

Un appel de mise en candidatures est lancé pour recruter douze citoyens qui siégeront sur les six comités pour des mandats d’un an ou deux et qui pourront être prolongés de deux ans. Notons que pour la première fois, des citoyens pourront siéger au sein du comité responsable de la sécurité des milieux.

Les citoyennes et citoyens souhaitant s’impliquer peuvent soumettre leur candidature jusqu’au vendredi 17 décembre par le biais d’un formulaire disponible au www.v3r.net.

Les personnes qui s’impliquaient déjà dans les comités sont invitées à déposer leur candidature si elles souhaitent réitérer l’expérience dans le cadre de cette nouvelle formule.

Les candidats citoyens seront nommés à la séance du 18 janvier 2022.

Comités et commissions abrogés

Comité sur l’aménagement du territoire

Comité sur la culture, les loisirs et la vie communautaire

Comité sur le développement durable et l’environnement

Commission sur la sécurité des milieux

Commission des services organisationnels

Commission sur les travaux publics et le génie

Comité sur la mobilité durable et la sécurité routière

(Leurs activités seront intégrées à l’intérieur des nouveaux comités)