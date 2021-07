La Ville acquiert le monastère des Ursulines

Au terme de négociations de plusieurs mois, la Ville de Trois-Rivières a conclu une entente de principe avec les propriétaires du monastère des Ursulines et a accepté une offre de donation de ce lieu historique d’importance à Trois-Rivières.

Dans un premier temps, la Ville de Trois-Rivières fait l’acquisition du lieu pour en préserver l’intégrité. « Ensuite, on lui trouvera une vocation pour s’associer à ce qui s’y faisait, que l’on pense à l’éducation ou à la santé. Le but de cette action est vraiment de préserver le lieu, le protéger et le mettre en valeur. On avait un objectif commun de le préserver et lui trouver une vocation en lien avec la mission que le monastère a toujours eue », explique le maire Jean Lamarche.

L’identification d’une vocation compatible avec le lieu du monastère des Ursulines en vue de le protéger et de le mettre en valeur est d’ailleurs l’une des mesures phares de la nouvelle Politique du patrimoine de Trois-Rivières. La Ville se fixe un échéancier de 0 à 3 ans pour y arriver.

L’accord de principe favorable qui a été entériné au conseil exécutif en est la première étape.

« On va voir comment intéresser les partenaires et trouver des occupants. L’avantage d’occuper le lieu, c’est que de notre côté, on peut assurer l’entretien et être les gardiens de la vocation. C’est majeur comme acquisition, mais ça devenait l’action à faire dans un souci patrimonial », précise le maire.