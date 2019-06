La Ville distribue 450 composteurs domestiques

Pour encourager les Trifluviens à pratiquer le compostage résidentiel, la Ville distribuera 450 composteurs domestiques à moindre coût, en plus de lancer une série d’ateliers sur le compostage domestique.

Comme L’Hebdo vous l’annonçait en mars dernier, ce projet fait suite à des demandes de citoyens qui n’arrivaient pas à se procurer un composteur domestique par le biais du Fonds Éco IGA, ainsi qu’au fait que le Fonds Éco IGA n’était plus de retour en 2019.

«Environ 10% des participants au Fonds Éco IGA gagnaient un composteur résidentiel. Vu que le Fonds n’était pas reconduit cette année, on a décidé de prendre le relais avec les fonds de la ville. C’est payant d’un point de vue environnemental et le compostage de proximité est le meilleur moyen de réduire notre empreinte écologique. Environ 2000 citoyens auront ainsi accès au compostage de proximité», explique Mariannick Mercure, conseillère du district des Forges et présidente de la Commission sur l’environnement et le développement durable.

Par ailleurs, le composteur collectif du Musée POP sera agrandi pour permettre à 40 familles supplémentaires de l’utiliser et un autre composteur collectif sera ajouté à la Maison Coup de pouce.

«C’est un geste concret dans l’attente des bacs bruns, souligne à son tour le maire Jean Lamarche. C’est un bon geste pour valoriser les matières organiques.»

En 2018, 42 055 tonnes de matières jetées par les Trifluviens ont été enfouies. On estime qu’environ 45% des déchets sont constitués de matières organiques pouvant être compostées.

D’une valeur marchande de 50$, chacun des 450 composteurs sera offert au coût de 10$. Notons qu’un seul composteur sera octroyé par adresse. Ils seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Avant de mettre la main sur un composteur, les citoyens devront toutefois participer à un atelier d’une heure sur le compostage offert par l’organisation La Brouette. Cette formation sera axée sur les bons ingrédients à mettre dans le composteur, ce qu’il ne faut pas y déposer, le fonctionnement du composteur, le ratio d’humidité nécessaire, gérer son compost et les pièges à éviter.

«L’objectif est que les gens vivent du succès avec leur composteur domestique. Si ça ne fonctionne pas et que les gens vivent des échecs, qu’il y a de la nuisance par les odeurs ou les mouches, on aura fait ça pour rien», note Dominic Thibeault, chef de division Hygiène du milieu et développement durable à la Ville de Trois-Rivières.

Pour s’inscrire à la formation et profiter de l’offre, les personnes intéressées doivent composer le 311 ou remplir le formulaire en ligne au v3r.net.

Rappelons qu’un montant de 50 000$ a été budgété en 2019 pour la réalisation de ce projet.

Bacs bruns: une annonce prochainement?

La préparation à l’implantation du service de collecte des bacs bruns par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) suit son cours, de sorte que la collecte devrait être implantée en conformité avec les exigences de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

«L’usine, c’est la part de la RGMRM. C’est traité au niveau régional. Des études se font et les différentes options possibles sont encore en analyse. Il y aura une façon de traiter la matière organique qui sera bientôt présentée, mais ce sera à la Régie de le faire», commente M. Lamarche.

«Le système de compostage qu’implantera la Régie sera complémentaire parce qu’il y a des matières qui ne peuvent pas être traitées dans ce composteur et qui le seront dans la collecte de maison en maison. C’est la même chose pour les grands volumes de déchets organiques, notamment au printemps et à l’automne quand les gens font le ménage de leur terrain. Ce gros volume ne peut pas être géré dans le composteur familial», conclut M. Thibeault.