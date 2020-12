La Ville consacrera 1,5 M$ à la sécurité routière en 2021

Une enveloppe de 1,5 million $ est réservée au Plan triennal d’immobilisations en 2021 pour financer des investissements en lien avec les dix axes de l’approche de sécurité routière systémique de la Ville de Trois-Rivières.

Parmi les projets retenus en 2021, on y trouve l’aménagement d’un trottoir sur la partie nord du boulevard Thibeau, dans le secteur Saint-Louis-de-France, au coût de 325 000$.

Des ilots centraux seront aménagés sur le boul. Rigaud, la rue du Carmel, le boul. des Chenaux, à l’intersection des boulevards des Chenaux et des Récollets, ainsi que sur la rue Sainte-Marguerite. Une somme de 261 000$ est réservée pour ces réalisations.

Également, 150 000$ seront attribués à l’aménagement d’un trottoir entre le boulevard Parent et la rue Vincent-Bélanger, tandis qu’un montant de 100 000$ sera utilisé pour effectuer le réaménagement de la rue Bellefeuille, entre la rue Louis-Julien et la côte Richelieu, afin de sécuriser davantage les déplacements des piétons et des cyclistes.

Des traverses sécurisées seront aussi aménagées à l’intersection des rues Jacques de Labadie et Aubuchon.

De son côté, le projet de quartiers conviviaux, dont les premières rues conviviales ont été annoncées il y a quelques semaines, disposera d’un budget de 140 000$.

La Ville de Trois-Rivières entend aussi investir 200 000$ pour des écoles sécuritaires et actives, 100 000$ dans la réalisation de corridors de transport actif pour personnes aînées, 1000$ dans l’implantation d’un projet temporaire, 30 000$ dans l’aménagement des traverses de pistes cyclables et 22 000$ pour sécuriser la traverse pour piétons à l’intersection des rues Sainte-Marguerite et Godin.