La vie d’une proche aidante, aidée par le répit!

Je suis Gabrielle et je suis devenue une aidante du jour au lendemain par choix. J’ai pris une année sabbatique pour m’occuper de mon père qui est en perte d’autonomie. Mes journées sont plus difficiles que ce que je croyais qu’elles seraient. Je suis fatiguée et mon père est grincheux et négatif. Il me fait souvent des reproches. Je deviens à mon tour moins tolérante et je me sens si coupable par la suite.

Comme ce matin, j’ai aidé mon père à s’asseoir au bout de la table. Je lui ai préparé son petit déjeuner et il s’est empressé de le critiquer. Plus tard dans la journée, je faisais son lit, car il s’était encore échappé pendant la nuit malgré le fait que je lui ai dit de ne pas hésiter à me réveiller quand il a besoin d’aller aux toilettes. Il lui arrive souvent de me dire : « J’ai si peur d’être un fardeau ». Ouf!

Il y a environ un mois, alors que j’attendais papa dans un parc pendant son rendez-vous chez son médecin, j’ai rencontré par un heureux hasard mon ancienne voisine Geneviève. Elle œuvre dans le domaine du service d’aide de maintien à domicile. Après lui avoir parlé de ma situation, elle m’a donné de petits trucs pour améliorer la communication entre mon père et moi. Geneviève m’a aussi offert un après-midi de répit pour faire des emplettes et pendant lequel elle en profiterait pour jaser avec mon père et le familiariser avec les services, lui qui refuse toute aide extérieure. Une semaine plus tard, elle a rencontré mon père pour discuter en privé avec lui dans son salon. Geneviève m’a nommé qu’au début mon père était réticent, mais qu’une fois qu’il avait nommé comment il se sentait depuis qu’il était malade, son regard s’est illuminé.

Dorénavant, aux déjeuners nous parlons longuement tous les deux. Souriante à peine avant cette rencontre, j’ai retrouvé quasi toute ma patience depuis. Je suis contente que mon père ait finalement accepté une accompagnatrice qu’il apprécie bien. Nous avons quelques petites « rechutes », mais je pense que c’est normal. Bien heureuse d’avoir fait le pas de demander de l’aide au Regroupement des aidants naturels de la Mauricie (RDANM) pour du répit ainsi que pour des formations. Je vous invite à visionner les vidéos présentes sur le site du RDANM (www.rdanm.org), dont la capsule Maltraitance par négligence faite en partenariat avec la Table Action Abus aînés Mauricie inc. qui présente mon histoire. Je suis très reconnaissante pour toute l’aide que m’a apportée le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie.

Tél : 819 693-6072

Site web : www.rdanm.org

Courriel: rdanm@bellnet.ca

Facebook : https://www.facebook.com/regroupementdesaidantsnaturelsdelamauricie

Prochaine chronique : Un texte écrit par la Maison des familles Chemin du Roi.

Toutes les chroniques sont disponibles sur Facebook : https://www.facebook.com/assocdescardiaques/

Chronique financée par : l’Appui Mauricie, Les proches aidants et INFO-AIDANT 1 855 852-7784 / www.lappui.org