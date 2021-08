La vélorue Saint-François-Xavier se refait une beauté

Du 9 août à la mi-novembre, la Ville procédera au remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout ainsi qu’à la séparation du réseau pluvial et sanitaire sur la vélorue Saint-François-Xavier, entre le boulevard du Saint-Maurice et la rue Sainte-Geneviève.

Pendant cette période, seule la circulation locale sera permise et des détours seront mis en place afin d’orienter les déplacements. Les citoyens et les organisations avoisinantes ont été informés de ces entraves à la circulation.

À la suite de ces travaux, la Ville en profitera pour aménager de façon permanente la première vélorue de Trois-Rivières dont les aménagements temporaires sont en place depuis l’été 2020.

Émanant d’un processus consultatif, les usagers de la route, les résidents et les institutions voisines de la rue ont été appelés à répondre à un sondage puis à participer à différentes rencontres afin de bonifier l’aménagement final de la vélorue.

Rappelons que sur cette vélorue, les cyclistes peuvent circuler côte à côte sur toute la largeur de la voie partagée et rouler à sens inverse sur la bande cyclable aménagée à cet effet. La vitesse y est limitée à 30 km/h et les automobilistes sont invités à garder une distance sécuritaire avec les cyclistes ainsi qu’à être attentifs au moment d’ouvrir leurs portières.

À l’issue des travaux, cet ajout au paysage cyclable trifluvien permettra de créer un lien direct vers le centre-ville et de rejoindre la route verte située au coeur du Vieux-Trois-Rivières.