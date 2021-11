La vaccination des enfants prend son envol dans la région

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre la ­COVID-19 a débuté la semaine dernière en ­Mauricie et au ­Centre-du-Québec. En date de vendredi, 8329 ­rendez-vous avaient été pris sur la plateforme ­Clic ­Santé dans la région, dont 511 jeunes qui avaient déjà reçu le vaccin.

Plusieurs efforts ont été déployés dans les derniers jours pour rendre l’expérience de vaccination le plus agréable possible pour les enfants. Les cliniques de vaccination ont été aménagées de façon plus ludique pour recréer une ambiance d’hiver et des ­Fêtes qui approchent.

« ­On a mis de l’avant une décoration particulière pour distraire l’attention du jeune du fait qu’il va recevoir un vaccin, mais on a également amélioré le circuit pour s’assurer que les jeunes n’aient pas à attendre trop longtemps, tout ça dans l’objectif de ne pas faire augmenter son degré d’anxiété. On s’est organisé pour que les jeunes ne voient pas les autres recevoir le vaccin. L’étape de l’inscription et de l’évaluation ont aussi été fusionnées pour laisser le plus de temps possible aux parents et aux jeunes pour poser leurs questions », explique ­Guillaume ­Cliche, agent d’information au ­CIUSSS de la ­Mauricie-et-­du-Centre-­du-Québec.

Des cubicules individuels ont été installés pour accueillir les bulles familiales au moment de l’administration du vaccin. Un jeu de « cherche et trouve » ainsi qu’un dessin sont proposés aux enfants lors de la vaccination.

Les enfants peuvent également apporter un jouet ou une peluche pour les réconforter et les occuper pendant la période d’attente de 15 minutes qui suit le vaccin.

En ­Mauricie et au ­Centre-du-Québec, 35 000 enfants âgés entre 5 et 11 ans sont admissibles à recevoir le vaccin de ­Pfizer-BioNtech contre la ­COVID-19. Santé ­Canada a autorisé l’administration d’une série vaccinale de deux doses de 10 microgrammes, soit environ le tiers de la dose administrée aux adultes

« ­On est vraiment satisfait de la réponse jusqu’à présent, souligne M. Cliche. Les plages de vaccination s’envolent rapidement. C’était prévu qu’on les ouvre graduellement, car on s’attendait à ce que ce soit plus long pour l’évaluation quand une famille vient avec deux ou trois enfants, par exemple. On souhaitait éviter que les gens attendent à l’extérieur avec le froid qui s’installe. On a donc commencé avec un nombre limité de plages horaires pour bien prévoir le temps que prend chaque ­rendez-vous. On voit que c’est de plus en plus fluide, donc on débloque de nouvelles plages. »

Les heures d’ouverture des cliniques ont été ajustées en fonction des horaires des enfants, mais surtout de leurs parents, soit le soir après l’école ou encore les ­week-ends.

L’objectif est de compléter l’administration de la première dose chez les enfants de 5 à 11 ans avant la période des fêtes. L’intervalle recommandé entre les deux doses est de huit semaines. Actuellement, 75,8 % de la population est adéquatement vaccinée dans la région. Ce taux devrait grimper progressivement au cours des prochaines semaines.

Notons que la vaccination pour les adolescents de 12 ans et plus et les adultes est toujours disponible dans les sites de vaccination. Ces personnes devront prendre ­rendez-vous par ­Clic ­Santé ou par le biais de la ligne téléphonique 1 877 644‑4545.

Parler honnêtement aux enfants

Comment préparer son enfant à la vaccination ? ­Guillaume ­Cliche recommande d’en parler honnêtement aux enfants, mais sans excès.

« C’est important de dire qu’il va sentir une petite piqûre. Par contre, si on en parle trop, ça risque de créer plus de peur. L’idée est de garder un équilibre. Il faut dire que les jeunes de ce groupe d’âge ont l’habitude d’avoir des vaccins dans leur enfance. On peut les ramener à ces moments où ils ont été vaccinés et que ça n’avait pas été si pire. On peut aussi expliquer le déroulement et pourquoi pas de faire le geste de la vaccination avec un toutou à la maison », ­détaille-t-il.

« ­Le jeune peut aussi ressentir les appréhensions du parent. On peut ­peut-être privilégier le parent le plus calme pour accompagner l’enfant à son vaccin. On peut aussi aborder la question en parlant des avantages de la vaccination, de ce que ça permettra éventuellement », conclut l’agent d’information du ­CIUSSS.

Sites de vaccination dans la région

• ­Bâtisse industrielle de ­Trois-Rivières

• ­­Salle communautaire ­Théodoric-Lagacé à ­Shawinigan

• ­Auditorium ­Hôpital de ­La ­Tuque

• ­Centrexpo ­Cogeco ­Drummondville

• ­Complexe sportif ­Sani ­Marc à ­Victoriaville