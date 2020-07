La Troupe Cogeco en renfort dans les entreprises

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) s’allie à Cogeco pour proposer une solution innovante aux entreprises trifluviennes et lancer la Troupe Cogeco. L’objectif: mettre des bénévoles à la disposition des entreprises pour la réalisation de certaines tâches.

Cette nouvelle initiative vise à offrir du répit aux entreprises et de soutenir les entreprises de la région ayant de besoins dus à la crise de la COVID-19 grâce à une équipe de bénévoles désireuse d’offrir de l’aide.

Plusieurs équipes de bénévoles pourront ainsi se déplacer aux lieux convenus afin de réaliser certaines tâches que les entreprises repoussent en raison d’un manque de personnel ou encore de l’achalandage différent dû à la crise: classement, service à la clientèle, ménage, opérations courantes, aide sur les réseaux sociaux, etc.

La CCI3R estime qu’au moins 10 petites entreprises pourraient recevoir des bénévoles de la Troupe Cogeco entre le 1er août et le 31 octobre.

Le nouveau président de la CCI3R, Jean Pellerin, se montre confiant devant le défi de recrutement de bénévoles pour cette initiative.

«Ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont ramené leurs employés au travail. Peut-être que certains seront disponibles pour donner quelques heures de bénévolat. Certaines entreprises ont également été moins impactées, donc elles peuvent être en mesure d’être reconnaissantes et donner un peu de leur temps. Par ailleurs, la générosité des gens de la région est prouvée depuis longtemps», souligne-t-il tout en s’engageant à donner lui-même quelques heures de son temps au sein de la Troupe Cogeco.

«Les dernières semaines ont été parsemées d’embûches. Les entreprises de Trois-Rivières ont innové et proposé des solutions efficaces pour faire face à la crise. On est maintenant à la recherche de volontaires pour composer le groupe de bénévoles. Aller donne du temps dans une entreprise peut aussi devenir une belle occasion de réseautage et de se faire des contacts», ajoute-t-il.

Il allait de soi pour Cogeco de se rallier à cette initiative. «C’est une extension de notre partenariat avec la Chambre de commerce, indique Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et relations avec la communauté chez Cogeco Connexion. Beaucoup des déjeuners Cogeco ont été annulés en raison de la COVID-19 et on voulait trouver un moyen d’aider la relance économique, surtout que plusieurs entreprises touchées figurent parmi nos clients. Trois-Rivières est une terre fertile pour l’innovation et la créativité. L’action bénévole est une richesse qu’on sous-estime. Pourtant, cela nous fait grandir.»

Les personnes intéressées à joindre la Troupe Cogeco peuvent contacter Catherine Lajoie à la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.