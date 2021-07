La Terrasse Saint-Lau est de retour

Forte de sa première édition où elle a accueilli près de 2000 personnes en 22 jours d’ouverture, la Terrasse Saint-Lau sera de retour pour une deuxième année consécutive au parc Portuaire de Trois-Rivières.

L’été dernier, les principaux acteurs touristiques trifluviens avaient mis sur pied ladite terrasse au deuxième niveau du parc Portuaire, avec vue sur le fleuve. Le principe est simple: vous commandez par téléphone, sur le Web ou sur votre application cellulaire auprès d’une quinzaine de restaurateurs participants. La livraison se fait à vélo en vertu du partenariat avec EcoByke.

« On va être de retour cet été parce qu’on a eu un très bon succès l’an dernier, confirme Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre. Nous en sommes à la confirmation des restaurateurs et on devrait en compter 14 cette année. Nous en sommes à peaufiner notre terrasse également pour ce qui est des tables, de la décoration et de notre technique de commandes. »

Pas moins de 30 tables devraient y être aménagées cet été.

« Non seulement on peut recevoir plusieurs personnes par soir, mais on peut faire deux tours de table dans la soirée, parfois même trois. On n’est pas encore fixé pour l’ouverture officielle, mais on devrait y être aux mois de juillet et août », ajoute Mme Déziel.

Des retombées importantes

« On est vraiment là pour être un complément aux terrasses actuelles qui sont au centre-ville. On est bien fier de pouvoir compter sur la Ville de Trois-Rivières, Tourisme Trois-Rivières et le FestiVoix qui nous permettent de rendre possible ce projet. »

Les commerces du centre-ville ne peuvent que bénéficier de tous ces visiteurs attirés par la Terrasse Saint-Lau.

« Plusieurs clients passaient en boutique et me disaient vouloir revenir après leur souper à la terrasse. C’est à partir de là que j’ai décidé d’embarquer dans l’initiative et proposer des mini-cupcakes aux clients du Saint-Lau », avait confié Rachel Hébert, copropriétaire des Folies de Rachel, lors du bilan 2020 de la Terrasse Saint-Lau.

Les retombées économiques des 956 commandes étaient de l’ordre de plus de 100 000$. Par ailleurs, une douzaine d’emplois avaient été créés et certains d’entre eux sont désormais employés de restaurateurs du centre-ville de Trois-Rivières.