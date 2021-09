La Tablée des jardiniers : un événement pour les mordus de jardinage

Le 25 septembre prochain, l’organisme La Brouette présente la Tablée des jardiniers, un événement festif pour célébrer l’abondance et réunir les mordus de jardinage de la région.

En collaboration avec le MAPAQ et la Ville de Trois-Rivières, La Brouette souhaite souligner le travail et la passion des jardiniers et producteurs de la région en offrant un événement rassembleur avec des kiosques de produits locaux, de l’animation et des jeux pédagogiques ainsi que des conférences. L’événement se tiendra au Carré de la Fosse, au centre-ville de Trois-Rivières.

Pour cette 2e édition, l’événement présentera deux conférenciers et auteurs : Lili Michaud et Serge Fortier. En plus des conférences et de l’animation, les jardiniers pourront participer à un concours de légumes extraordinaires en apportant un légume hors du commun ou encore en votant pour leur coup de cœur. Des prix seront attribués aux gagnants.

En raison de la COVID-19, l’événement sera restreint à 150 personnes, sur réservation d’un billet gratuit. L’accès au site exigera également le passeport vaccinal et le port du masque lors des déplacements.

Pour en savoir plus sur l’événement et réserver un billet, consultez le site Internet de la Tablée à www.latableedesjardiniers.ca ou la page Facebook à facebook.com/LaTableeDesJardiniers. (A.L.)