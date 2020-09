La STTR veut devenir un leader en développement durable

En poste depuis quelques semaines à titre de président, Michel Byette veut faire de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) un chef de file en matière de développement durable.

Lui qui cumule quelque quarante ans d’expérience dans le monde municipal entreprend ce nouveau mandat avec le désir de rendre au transport collectif ses lettres de noblesse.

«On a tout ce qu’il faut comme structure pour jouer ce rôle de leader en matière de développement durable, soutient M. Byette. Ce qui m’intéresse dans mes nouvelles fonctions, c’est d’aller plus loin, d’innover. Si on m’avait demandé de seulement présider une société de transport et de faire la petite routine, je serais resté chez moi.»

En tant que citoyen, il s’est également senti interpellé par les derniers événements entourant la STTR tels que les problèmes liés aux trajets des autobus.

«On va mettre en place un plan d’action pour se rapprocher de notre clientèle, particulièrement du milieu scolaire, indique M. Byette. On veut aussi amener les gens à mieux comprendre le transport en commun, ce que c’est, comment ça fonctionne, etc. On a un gros travail de communication et d’information à faire, autant auprès des jeunes que des aînés.»

Au cours des prochains mois, l’équipe de la STTR ira à la rencontre des citoyens afin de comprendre pourquoi la majorité des gens n’utilisent pas le transport collectif. D’emblée, M. Byette croit que la Société de transport doit trouver des façons d’être plus attrayante.

«Il faut réfléchir en dehors de la boîte, affirme-t-il. Et cette réflexion doit se faire avec d’autres gens d’affaires qui pourraient se joindre à nous pour avoir une offre de services qui correspond aux besoins de la clientèle. On a beaucoup de chemin à faire avec le milieu socioéconomique. On n’est pas très près du milieu des affaires. Il faut trouver une façon d’intéresser ces personnes au transport collectif.»

Réflexion sur l’électrification

Plus encore, la STTR passera en revue ses trajets, ses tarifs, ses délais d’attente, etc. L’objectif est non seulement d’augmenter le nombre d’usagers, mais aussi de faire en sorte que les autobus soient utilisés en dehors des heures de pointe.

«On a déjà fait un bon travail avec le conseil d’administration, mentionne M. Byette. Dans les prochains jours, on va se revoir pour déterminer si la planification stratégique actuelle tient toujours la route dans le contexte actuel de la pandémie. On doit se questionner là-dessus. La deuxième question qu’on va se poser, c’est jusqu’où on veut aller en tant que leader en développement durable.»

M. Byette et son équipe devront également entamer une réflexion importante au sujet de l’électrification du transport collectif. «C’est un aspect qui nous intéresse grandement. C’est un gros morceau auquel on veut s’attaquer», conclut le président de la STTR.