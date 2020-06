La STTR revient à son horaire régulier

La Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) a annoncé que son service de transport urbain sera en vigueur, selon l’horaire régulier, à compter du lundi 22 juin prochain. Les usagers pourront se déplacer à la même fréquence qu’avant la pandémie.

Rappelons que la situation liée à COVID-19 a fait chuter l’achalandage sur le réseau de la STTR et que celle-ci s’était vue dans l’obligation de réviser son offre de service à la baisse, au mois d’avril dernier.

«Avec la reprise graduelle des activités économiques et dans un contexte de déconfinement progressif, nous souhaitons offrir à nos usagers un réseau opéré à 100% de ses capacités», a expliqué Patrice Dupuis, directeur général par intérim de la STTR. Celui-ci mentionne également que plusieurs usagers attendaient impatiemment le retour du service régulier et que cette annonce vient combler leurs besoins de mobilité.

Une promotion / Juillet et août

Afin d’inciter les Trifluviens à se déplacer à bord de ses autobus, la STTR offrira un deux pour un pour tous les titres mensuels (jeunesse, général et 65 ans et plus) des mois de juillet et d’août. Du 21 juin au 21 juillet, les usagers désirant bénéficier de cette promotion devront se présenter chez un dépositaire et, lorsqu’ils achèteront leur laissez-passer pour le mois de juillet sur leur carte Cité, ils obtiendront gratuitement un laissez-passer pour le mois d’août.

Cette promotion s’ajoute à la promotion estivale permettant à tous les usagers de ne payer qu’un dollar pour leur passage pendant les soirs et les weekends, du 21 juin au 16 août inclusivement.

«La promotion deux pour un existait déjà pour les titres mensuels jeunesse, mais nous voulons l’étendre à l’ensemble des usagers. Lorsque nous avons dû diminuer nos services, plusieurs ont continué de payer leurs titres au prix régulier. Cette fois, c’est nous qui offrons le service régulier, mais à moitié prix. C’est une façon de remercier notre clientèle actuelle et d’encourager les gens à découvrir ou redécouvrir le transport collectif», explique Charles-Hugo Normand, conseiller en communication et partenariats à la STTR.

Un outil supplémentaire

La STTR a également annoncé qu’une nouvelle fonctionnalité permettant de connaître approximativement le nombre de personnes à bord de ses autobus est maintenant offerte dans l’application Transit. Grâce à cette fonction, les usagers qui utilisent cette application pour planifier leurs déplacements sauront si l’autobus qu’ils attendent possède plusieurs sièges disponibles, quelques sièges disponibles ou si celui-ci est plein. Il suffit d’appuyer sur l’icône des autobus pour obtenir cette information (notez que les places debout ne sont pas comptabilisées).

«Il n’est pas toujours possible de respecter la distanciation sociale dans les transports collectifs. En communiquant aux usagers le nombre de sièges disponibles à bord de nos autobus, nous leur donnons un outil supplémentaire pour faire un choix éclairé, ajoute M. Normand. Par exemple, un usager pourrait décider d’attendre le prochain passage si l’autobus qui arrive est plein. Cette mesure s’ajoute aux autres initiatives déjà en place pour assurer la sécurité des usagers comme le nettoyage et la désinfection quotidienne de tous nos autobus en service, ainsi que l’ajout de distributeurs de désinfectant pour les mains dans chacun d’entre eux. Nous tenons également à rappeler que nous recommandons le port d’un couvre-visage à bord de nos autobus.»

L’application Transit est compatible avec iOS et Androïde et la STTR invite les usagers à la télécharger sur leur téléphone.