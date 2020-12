La STTR conclut l’année avec 18 partenariats

Alors que l’année 2020 tire à sa fin et que la nouvelle année est à nos portes, l’heure est au bilan à la Société de transport de Trois-Rivières (STTR). Le fait marquant des derniers mois aura sans aucun doute été la gestion de la crise sanitaire. Or, dans ce climat difficile pour le transport collectif, la STTR aura conclu pas moins de 18 partenariats avec les acteurs socio-économiques trifluviens.

Parmi eux se trouvent le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, les écoles secondaires privées de Trois-Rivières, l’Université du Québec à Trois-Rivières, le FestiVoix, l’Association Récréative et Éducative des Aveugles, les Artisans de la paix, ainsi que dix entreprises locales. Ce nombre élevé de partenariats – un record pour la STTR – témoigne de deux tendances majeures, soit la volonté de la STTR à tisser des liens avec son milieu pour combler ses besoins de mobilité et l’appui des organisations locales envers le transport en commun.

«Le transport collectif joue un rôle économique important pour notre collectivité. Nous avions déjà des liens durables avec le milieu de l’éducation, mais nous avons profité de la crise pour étendre nos partenariats au domaine des affaires et avec le secteur communautaire. Cela illustre bien notre détermination à participer à la vitalité de notre communauté et à nous rapprocher des citoyens», se réjouit Michel Byette, président de la STTR.

«Comment pouvons-nous être davantage présents dans notre milieu et répondre aux besoins de mobilité du plus grand nombre de Trifluviens? C’est la question que nous nous posons quotidiennement et qui nous a amenés à établir ces partenariats cette année. De plus, de nouvelles ententes verront le jour prochainement et notre programme AVANTAGES sera bonifié. Ultimement, nous souhaitons en donner plus à nos usagers tout en promouvant le transport collectif», a pour sa part expliqué Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.

Partenariat avec l’Association Éducative et Récréative des Aveugles

Parmi les récents partenariats se trouve celui qu’elle a récemment conclu avec l’Association Éducative et Récréative des Aveugles (AÉRA). L’entente permettra aux personnes ayant une déficience visuelle d’utiliser gratuitement le service de transport urbain, lors des activités exploratoires organisées par l’AÉRA.

Rappelons que ces activités ont pour objectif d’initier les personnes ayant une déficience visuelle au transport en commun. Plusieurs sujets sont abordés dans le cadre de celles-ci, dont l’utilisation d’outils technologiques pour planifier ses déplacements, la sécurité à bord des autobus et l’orientation sur un réseau de transport.

«Le réseau de la STTR doit être accessible au plus grand nombre de citoyens et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la démocratisation du transport collectif grâce à notre partenariat avec l’AÉRA. Nos efforts communs permettront assurément d’offrir un service plus inclusif et orienté vers les besoins de tous les usagers», ajoute M. Normand.

«Pour notre clientèle, il importe d’explorer en situation réelle le réseau de la STTR, incluant ses terminus, en utilisant l’application Transit et les GPS adaptés aux personnes handicapées visuelles», précise Karine Descôteaux, directrice générale de l’AÉRA. «L’AÉRA se veut un carrefour de services visant l’amélioration de l’autonomie des personnes en situation de handicap visuel».

La STTR invite les personnes ayant une déficience visuelle et souhaitant participer aux activités exploratoires à contacter l’AÉRA en composant le 819-693-2372.

Partenariats 2020 | Éducation

Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Collège Marie-de-L’Incarnation

Institut Secondaire Keranna

Séminaire Saint-Joseph

Université du Québec à Trois-Rivières

Partenariats 2020 | Communautaire

Artisans de la paix

Association Récréative et Éducative des Aveugles

Partenariats 2020 | Affaires

Bar Laitier l’Étoile Polaire

Café Morgane

Chocolaterie Samson

Énergie Cardio

Laferté Bicycles

L’Entre-Jeux (Frimousse)

Librairie Poirier

Magasins Lecompte

Rôtisseries Ti-Coq

Subway

Partenariat conclu en 2020 | Culture

FestiVoix

