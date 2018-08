La station-service à Sainte-Geneviève sera reconstruite

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN. Manon Marcoux a un gros poids en moins sur les épaules. La propriétaire du garage et de la station-service à Sainte-Geneviève-de-Batiscan a appris cette semaine que les assurances paieront pour les dommages causés par l’incendie qui a ravagé son entreprise le 19 avril dernier. Mme Marcoux pourra donc tout rebâtir et repartir à zéro.

«Il était 10h. On était en train de travailler sur un véhicule pour l’envoyer à la ferraille. Une petite étincelle est apparue et le feu a pris naissance, se souvient Mme Marcoux. Dans un garage, les huiles, les pneus et autres produits font en sorte que ça brûle très vite. Et c’est ce qui est arrivé. Les pompiers sont arrivés très rapidement et on fait un très bon travail parce que ma maison, qui est juste à côté, n’a rien eu et les réservoirs d’essence n’ont pas explosé.»

Malgré tout, cette dernière s’est retrouvée face à une perte totale. «Heureusement, les assurances vont payer en totalité, dit-elle. Ç’a été plus long que je le pensais, mais je suis très contente du dénouement. J’ai toujours eu l’intention de reconstruire, mais ça n’aurait pas été possible si les assurances n’avaient pas payé la facture.»

Dans un premier temps, il faudra démolir les portions de murs qui sont encore debout et enlever les ruines. Ensuite, des expertises seront menées afin de savoir si le sol a été contaminé. Si c’est le cas, il faudra le décontaminer avant d’entreprendre les travaux de construction.

«Ce sera sensiblement la même chose, indique Manon Marcoux. Je vais encore avoir un garage, un lave-auto, des pompes pour faire le plein d’essence, offrir un service de remorquage et être une fourrière pour la SAAQ. Mes réservoirs à essence commencent à être un peu vieux, alors je vais en profiter pour les changer.»

«Il faudra tout défaire, même les fondations parce qu’elles ont été endommagées par l’incendie, ajoute la propriétaire. Je vais aussi reculer un peu le garage. Les pompes à essence vont rester à la même place, mais je veux qu’il y ait un plus grand espace entre les pompes et le garage. Je pense aussi à mettre mon lave-auto à l’arrière du garage. J’ai plein d’idées et ça se dessine tranquillement.»

Ajout d’un service

De plus, Mme Marcoux a l’intention d’offrir un nouveau service, soit l’alignement pour les véhicules. «Ça prend de l’équipement spécial et je n’avais pas l’espace non plus pour ça avant», précise-t-elle.

Rappelons que cette dernière avait repris les rênes de l’entreprise il y a environ huit ans après que son mari ait perdu son combat contre le cancer. À la suite de l’incendie survenu en avril, trois personnes ont perdu leur travail, dont un jeune ayant un handicap.