La SSJB lance la Trousse à l’entrepreneur

La Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de la Mauricie a dévoilé son tout nouveau projet, soit Le français à l’affiche en affaires. Elle a ainsi élaboré un outil d’information, la Trousse à l’entrepreneur, qui résume les dispositions de la Charte de la langue française relatives aux obligations et responsabilités des employeurs ou entrepreneurs.

Environ 10 000 trousses seront distribuées à travers le Québec dans le réseau Entrepreneuriat Québec qui regroupe 43 centres professionnels offrant une formation en entrepreneuriat et plus de 5 000 diplômés-entrepreneurs annuellement. « La SSJB est heureuse de travailler en partenariat avec l’OQLF. Nous avons les mêmes objectifs quant à la réussite de nos entrepreneurs et le respect de la Charte. Nous savons que l’Office est tout disposé à les accompagner. C’est pourquoi nous diffusons les services qu’offre l’OQLF et encourageons les entrepreneurs à faire appel à son expertise », a lancé Guy Rousseau, directeur général de la SSJB de la Mauricie.

« Lors de la création de leurs entreprises ou dans leur fonctionnement quotidien, les entrepreneurs auront à prendre des décisions. Afin qu’ils évitent de perdre un temps précieux et même de l’argent, ils ont tout intérêt à prendre connaissance de la législation en la matière. Nous voulons simplement aider les futurs entrepreneurs du Québec à partir du bon pied », a pour sa part ajouté Réal Boisvert, vice-président de la SSJB de la Mauricie.

Une campagne publicitaire d’envergure nationale sur le Web et les réseaux sociaux fera la promotion de la trousse, incluant une capsule vidéo de 30 secondes réalisées par une firme de Trois-Rivières. De plus, la trousse pourra être téléchargée gratuitement sur le site de la SSJB en visitant le https://ssjbmauricie.qc.ca/francais-affaires/

Cette initiative est rendue possible par une contribution financière de 58 724$ de l’Office québécois de la langue française, provenant du volet 2 du programme d’aide financière Le français, au coeur de nos ambitions.