La SQ encore plus présente sur les routes ce weekend

Crédit photo : Photo courtoisie - Sûreté du Québec

SÉCURITÉ. La Sûreté du Québec profitera du long congé de l’Action de grâces ce week-end (5 au 8 octobre) pour mener l’Opération Impact 2018 destinée à amener les automobilistes à adopter des comportements de conduite sécuritaires.

En 2017 lors du même weekend, deux personnes avaient perdu la vie et 10 personnes avaient été blessées gravement dans des collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec.

L’accent portera sur les comportements qui mettent en danger les conducteurs, leurs passagers et les autres usagers de la route: la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire et d’appareils électroniques au volant ainsi que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue, ou une combinaison des deux.

Opération Distraction 2018

Par ailleurs, l’ensemble des services de police du Québec ont mené du 21 au 27 septembre dernier l’opération nationale concertée Distraction 2018. Dans le but de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant, des messages de prévention ont été diffusés sur les réseaux sociaux par l’entremise de divers médias.

Les services policiers ont aussi réalisé plus de 1400 opérations et délivré plus de 2200 constats d’infraction pour l’utilisation d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage au volant.

Rappelons que l’utilisation d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage au volant est l’une des principales causes de collisions causant des blessures et des décès au Québec.