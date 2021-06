La SPA Mauricie souffle 45 bougies en 2021

La SPA Mauricie célèbre cette année son 45e anniversaire depuis sa fondation en 1976. Pour souligner cet évènement, l’organisation mettra en lumière tout le travail réalisé au refuge pour assurer le bien-être des animaux en invitant la population dans ses coulisses.

Au cours des prochains mois, la SPA Mauricie partagera son parcours, les différents enjeux de ses départements ainsi que ses réussites.

« Depuis les deux dernières années, nous atteignons de plus en plus tôt le cap de 1 000 adoptions et nous permettons à davantage d’animaux de trouver une famille pour la vie. Ces 1 000 adoptions s’ajoutent à des milliers de vies sauvées depuis 1976 », déclare Marco Champagne, directeur général.

La SPA Mauricie vient tout juste de mettre en action un nouveau projet à l’image de sa mission, l’adoption humanitaire. Ce projet permet de placer à l’adoption les chats et les chiens ayant besoin de soins particuliers en raison d’une condition médicale diagnostiquée par l’équipe vétérinaire de la SPA Mauricie qui étaient, autrefois, transférés vers des refuges spécialisés.

« Ce projet pilote permet de faire la différence dans la vie des animaux malades en leur donnant une seconde chance », soutient Claudia Boisvert, coordonnatrice des communications et adjointe de direction à la SPA Mauricie.

À tous les mois, l’organisation offrira à ses adoptants des paniers cadeaux remplis d’articles qui favorisent un bon départ pour l’animal dans sa nouvelle famille. Ces paniers sont offerts en tirage grâce à la collaboration de précieux partenaires.

Également, des présents à l’image de la SPA Mauricie seront offerts tous les mois, et ce, à tous ses adoptants. À l’automne, la SPA Mauricie offrira une visite de son refuge et son Centre d’adoption à la population, en virtuelle ou en présentiel, selon les mesures sanitaires établies à ce moment.

Plusieurs éléments en lien avec le 45e sont en préparation, dont des surprises pour les familles qui choisissent l’adoption pour la vie à la SPA Mauricie, des capsules vidéo de toutes sortes ainsi qu’une immersion dans les coulisses de la SPA Mauricie.