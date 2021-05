SPA Mauricie : bilan du début de l’année

La SPA Mauricie dépose son rapport d’activités de l’hiver, soit l’ensemble de ses activités réalisées de janvier à mars 2021. Mandatée par ses municipalités et ses villes desservies, les patrouilleurs de la SPA Mauricie ont sillonnés une trentaine de parcs et sentiers à la période hivernale pour faire de la sensibilisation et de la prévention auprès de la population. La SPA Mauricie a transmis 283 avis et 66 constats d’infraction à des citoyens qui ont enfreint la réglementation concernant la garde des animaux.

Également, notons tout le travail réalisé dans l’importante saisie dans la MRC d’Arthabaska, dont 140 chiens accueillis au refuge, lorsque la SPA Mauricie a prêté main forte à la SPAA de Victoriaville. L’équipe en santé animale du département vétérinaire a réalisé d’importants soins buccodentaires et chirurgies dentaires sur les chiens provenant de cette saisie.

Chaque semaine une cinquantaine d’interventions chirurgicales sont réalisées en plus de 27 chirurgies spécialisées qui ont été réalisées à l’hiver.