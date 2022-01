Si vous opérez un point de vente de pneus, vous êtes probablement confronté aux divers problèmes d’étiquetage des pneus. En effet, la plupart des étiquettes de pneus ont soit un problème d’adhésion, ou soit elles sont affectées par le débordement de colle de chaque côté de l’étiquette.

Ces étiquettes de pneus sont bien sûr nécessaires, car elles contiennent des informations importantes. Entre autres, elles affichent le niveau d’adhérence des pneus sur surfaces mouillées, leur rendement énergétique ainsi que le bruit externe.

Alors, quelles options s’offrent aux fournisseurs de pneus ? Voici la solution pour les étiquettes à pneu que vous offre Multi-Action.

Quelle information contient l’étiquette à pneu ?

Les consommateurs qui ont déjà fait l’achat de pneus savent que des informations importantes figurent sur ceux-ci, imprimées directement sur le flanc. Cependant, des renseignements tout aussi significatifs sont présents sur l’étiquette amovible qui est appliquée sur les pneus, et servent surtout à guider le choix du consommateur à la recherche d’un pneu de qualité.

On y retrouve de l’information sur les 3 points suivants : le rendement énergétique du pneu, son niveau d’adhérence sur surface mouillée, et le bruit des pneus.

Le rendement énergétique est représenté par une cote. Le pneu peut être coté A (en vert) ce qui représente la meilleure note, jusqu’à G (en rouge), ce qui est la pire note. La cote se base sur la résistance du pneu au roulement : plus la résistance est basse, plus la consommation d’essence le sera également.

Puis, le niveau d’adhérence des pneus sur surface mouillée consiste en la capacité de freinage dans ces conditions.

Enfin, l’étiquette de pneu doit mentionner le niveau de décibels que produisent les pneus lors de la conduite. Pour votre confort et pour diminuer le niveau de pollution sonore, il est préférable de choisir un pneu qui produit le moins de décibels possibles.

La solution Multi-Action pour les étiquettes à pneu

Multi-Action, une entreprise québécoise qui se spécialise dans la fabrication d’étiquettes sur mesure, a développé une technologie d’encollage qui procure une adhérence améliorée aux étiquettes pour pneus.

Cette technologie d’encollage consiste en l’application d’une épaisse couche de colle agressive au verso de l’étiquette, ainsi qu’une colle antidébordement tout autour de l’étiquette, ce qui prévient les fuites de colle.

Pourquoi choisir Multi-Action pour vos étiquettes de pneus ?

Multi-Action est une entreprise québécoise se spécialisant dans la fabrication d’étiquettes en tout genre, faites sur mesure. Elle s’approvisionne directement à la papeterie, et ensuite prend en charge toutes les étapes de la création et de la fabrication des étiquettes. Multi-Action contrôle donc la production du début à la fin. Ceci est tout à l’avantage de ses clients, car ils obtiennent ainsi un produit de haute qualité, personnalisé selon leurs besoins spécifiques, tout en faisant des économies de temps et d’argent.

En choisissant Multi-Action pour vos étiquettes de pneus, vous êtes assuré d’obtenir des étiquettes de la plus grande qualité et avec lesquelles vous n’aurez aucun problème d’adhésion.