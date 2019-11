La Société d’histoire de Cap-de-la-Madeleine se souvient des années Julien

Du haut de ses 80 années d’existence, la Société d’histoire de Cap-de-la-Madeleine est l’une des plus anciennes sociétés d’histoire du Québec. L’organisation souligne cet anniversaire avec la publication d’une 9e édition de sa revue Le Nouveau madelinois, l’organisation se penche sur les années d’André Julien à la mairie de Cap-de-la-Madeleine, soit de 1951 à 1960.

«Les années Julien» représente deux histoires parallèles qui s’entremêlent. Il y a celle du destin d’un jeune commerçant, puis l’émergence de sa sœur, Pauline Julien, dans le monde des arts.

«On a décidé de marquer le coup pour le 80e de la Société. On souhaitait cependant un thème qui nous situait de façon quand même rapprochée dans le temps et qui n’a pas trop été exploité par le passé, indique Jean Roy, président de la Société d’histoire de Cap-de-la-Madeleine. Les années Julien, 1951-1960. André et Pauline Julien nous est apparu comme un thème porteur, révélateur d’un dynamisme nouveau, tant dans la gestion des affaires municipales grâce au maire André Julien qu’à travers l’extraordinaire volonté de dépassement artistique de Pauline, sa sœur cadette.»

La revue aborde notamment la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels de 1954, les défis d’André Julien à la mairie, la corruption, la jeunesse de Pauline Julien et le journal «Nos Droits» et la propagande de l’Union nationale.

Il est également question des répercussions sur le système municipal, de l’industrialisation à travers les trois administrations consécutives d’André Julien, dont les réformes et réalisations étaient animées par une volonté d’assainir la gestion au sein de la ville et du conseil municipal.

«André Julien est arrivé dans ce moment de l’histoire où une modernisation des institutions municipales se dessinait. Il a appliqué ces modernisations, ce qui représentait une rupture avec des anciennes habitudes. Il a aussi contribué à l’augmentation des embauches de professionnels au sein de la Ville. Durant l’un de ses mandats, il y a aussi eu la mise en place un plan d’urbanisme afin que Cap-de-la-Madeleine ne se développe pas de façon anarchique. Ce sont autant d’éléments qui ont marqué son passage à la mairie de Cap-de-la-Madeleine», ajoute M. Roy.

Par ailleurs, la revue compte sur une collaboration de Pierre-André Julien qui y évoque des souvenirs des trois campagnes à la mairie de son père.

Inès chante Pauline

Pour souligner son 80e anniversaire, la Société d’histoire de Cap-de-la-Madeleine lancera l’édition du Nouveau madelinois le 28 novembre à l’occasion d’un récital spécial où Inès Talbi chantera Pauline Julien. L’événement débutera à 19h au Centre culturel Pauline-Julien. Les billets sont en vente au coût de 22$ à la billetterie de la salle Thompson (819 380-9797) et au cultur3r.com.