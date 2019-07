La Série Centro bat son plein

Pour une deuxième année, la Série Centro se donne pour mission d’animer le centre-ville de Trois-Rivières jusqu’à la fin de l’été.

Un camion-scène construit sur mesure pour recevoir des prestations musicales sera d’ailleurs déployé toute la saison au centre-ville. Le camion-scène sera l’hôte d’une dizaine de prestations musicales jusqu’au 17 août.

Celui-ci prendra place à trois endroits distincts au centre-ville, soit au parc portuaire, à la Place Pierre-Boucher ainsi qu’au coin de la rue des Forges et Champlain. La population pourra apprécier les spectacles d’artistes talentueux à l’énergie festive.

En plus des prestations musicales présentées dans le camion-scène, le pianiste Jessee Pépin viendra animer le piano public de la Place Pierre-Boucher chaque vendredi et samedi avec des pièces des Cowboys Fringants et d’autres morceaux de son répertoire.

En place depuis le début du mois de juin, 24 tours lumineuses aux couleurs du spectacle Joyeux Calvaire se retrouvent au centre-ville de Trois-Rivières. Ces tours permettent d’illuminer la rue des Forges en soirée ce qui offre un spectacle visuel impressionnant aux gens sur place. Ces tours s’illumineront chaque jour dès le crépuscule jusqu’au 17 août prochain.

Également, la murale de la Série Centro, couvrant plus de 4100 pieds carrés, prend forme sur les terrains de l’Amphithéâtre Cogeco. La murale se veut un clin d’œil à l’énergie d’une scène de concert. Plusieurs références à l’histoire du site de Trois-Rivières sur le Saint-Laurent et aux artistes dont se sont inspirés les cinq opus de la Série hommage du Cirque du Soleil sont intégrés.

Cette année, 19 commerces du centre-ville font partie du Circuit expérientiel. Différentes promotions et sélections spéciales y attendent les clients.

En collaboration avec MontVR, une cabine expérientielle est mise à la disposition de la population afin de leur faire vivre un moment magique grâce à la réalité virtuelle. Cet espace bien spécial, muni d’équipement à la fine pointe de la technologie, propose un numéro complet du spectacle Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys Fringants du Cirque du Soleil comme si on y assistait en direct de l’Amphithépatre.

On peut aussi apprécier le talent d’artistes de la région sur les sept prismes géants exposés au centre-ville jusqu’au 17 août. Patricia Kramer, Fontaine Leriche, Marie-Eve Larose, Vicky Larochelle, Patricia Doucet, Lana Greben et Justine Bellefeuille y présentent des facettes de leur talent.

La programmation complète est disponible au www.ce3r.com.