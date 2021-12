La séquence de victoires s’arrête à 7 malgré une remontée de fin de match

Les Lions et les Growlers se disputaient un deuxième match en 24 heures et cette fois, il a tourné en faveur de Terre-Neuve, même si les hommes d’Éric Bélanger ont été dans le coup. Keith Petruzzelli était encore une fois devant le filet des locaux et il l’a emporté 5 à 4 dans une fin de match remplie d’action.

Tout comme la veille, les Growlers ont dominé le premier vingt 21 à 8 au chapitre des tirs au but et cette fois, ils ont pris les devants 1 à 0. C’est Riley McCourt qui a surpris Kevin Poulin, fraîchement revenu de Laval.

Il faudra attendre à la mi-match pour revoir un but, encore une fois provenant d’un bâton des Growlers. C’est Zach O’Brien qui a doublé l’avance des siens. Dommage puisque Terre-Neuve s’est vu limiter à seulement 4 lancers à la période médiane.

Le capitaine des Lions, Cedric Montminy, allait ensuite ramener les siens dans le match moins de deux minutes plus tard. Il a été alimenté par Cédric Desruisseaux et Mathieu Brodeur, pour réduire l’écart 2 à 1.

O’Brien, qui avait 24 points avant le match de ce soir, a remis ça en début de troisième tiers alors qu’il a déjoué Poulin pour redonner une avance de deux buts aux siens. Gordie Green s’est ensuite chargé de compliquer la tâche des Lions – habitués de remontée – en marquant avec un peu moins de 8 minutes à faire au cadran. Puis moins de trois minutes plus tard, Derian Plouffe marquait dans un filet désert pour porter le pointage à 5 à 1.

Encore une fois, les Lions n’allaient pas baisser les bras. Le Trifluvien Alexis D’Aoust s’est offert un doublé, en l’espace de 15 secondes. Puis oublié seul, Capitaine Montminy venait ensuite réduire l’écart à 5 à 4 sur une échappée, 13 secondes plus tard, avec plus de quatre minutes à jouer.

Malheureusement, le but égalisateur n’est jamais venu.

Le dernier match de cette série de trois aura lieu dimanche, dès 14h30. Fort à parier que Philippe Desrosiers, héros du match d’hier, sera opposé à Evan Cormier.