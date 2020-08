La 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics est lancée. Elle se déroule jusqu’au 16 août, en Mauricie comme partout au Québec.

Pour l’occasion, l’Association des marchés publics du Québec et ses partenaires invitent les consommateurs à combler leur côté gourmand et locavore en visitant l’un des 4 marchés publics de la région, ou encore l’un des 131 marchés publics de la province.

«Par le biais des marchés publics de votre région, il est possible de manger local 12 mois par année!, souligne la porte-parole de l’évènement, l’autrice et nutritionniste gourmande Julie Aubé. Je vous invite à faire le plein en cette période d’abondance, de cuisiner et de transformer vos produits pour les conserver, puisque manger local à l’année, c’est en plein cœur de l’été que ça commence!»

Inspirée par son tout nouveau livre Mangez local, Julie Aubé partagera au cours de la Semaine québécoise des marchés publics des idées, des techniques et des astuces sur la conservation des fruits et légumes locaux de saison sous forme de capsules en ligne et de fiches-résumé. Pour accéder au contenu, rendez-vous sur la page Facebook de l’AMPQ.

«En faisant des achats dans un marché de votre région, ou de votre lieu de vacances, vous encouragez le savoir-faire des producteurs de chez-nous et vous contribuez à l’économie locale. Je vous invite donc à participer à la Semaine: allez à la découverte des marchés de votre région, transformez-vous en touriste gourmand, dégustez des produits locaux et faites le plein de bonnes choses!», lance pour sa part le président général de l’UPA, Marcel Groleau.

Rappelons que Semaine québécoise des marchés publics est initiée par l’Association des marchés publics du Québec et présentée par Sollio Groupe Coopératif, en partenariat avec l’Union des producteurs agricoles et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Les marchés publics de la Mauricie