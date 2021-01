La salle Thompson et la Maison de la culture ne rouvriront pas avant l’été

Les travaux de nettoyage faisant suite à l’incendie de l’autogare, en novembre, devraient se terminer en mars à l’hôtel de ville. Toutefois, les travaux de nettoyage à la Maison de la culture, dont fait partie la bibliothèque Gatien-Lapointe, et la salle J.-Antonio-Thompson débuteront seulement dans quelques semaines, de sorte que ces lieux ne pourront vraisemblablement rouvrir avant l’été, voire la fin de l’été.

Les travaux à l’hôtel de ville ont pu être réalisés d’urgence puisque le nettoyage du système de ventilation exigeait l’arrêt du système de chauffage. Toutefois, le nettoyage à l’intérieur de la salle J.-Antonio-Thompson et de la Maison de la culture doit suivre le processus d’appel d’offres et ne débutera que dans quelques semaines.

La Ville entend débuter les opérations de nettoyage par la bibliothèque afin de l’ouvrir dans les meilleurs délais.

Durant les opérations de nettoyage à l’hôtel de ville, le bureau du maire, le comptoir de taxes et la boîte de dépôt des soumissions sont relocalisés à l’ancienne gare ferroviaire (1075, rue Champflour).

Le personnel sur place étant réduit en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, les contribuables sont invités à faire le paiement du premier versement de taxes municipales prévu le 4 février par la poste, par l’entremise du site Internet de leur institution financière ou par paiement téléphonique. Le paiement au comptoir demeure une possibilité.

Les élus siègeront en visioconférence pour les séances du conseil municipal du 19 janvier, du 2 et du 16 février.

Notons que l’autogare demeurera indisponible durant la durée des travaux.

En attendant la réouverture possible de la salle Thompson et de la Maison de la culture, Culture Trois-Rivières réfléchit à des lieux alternatifs qui peuvent présenter des spectacles et des expositions en présentiel lorsque ce sera possible.

Les expositions présentées par Culture Trois-Rivières qui étaient prévues au Centre d’exposition Raymond-Lasnier seront reportées à des dates ultérieures qui restent à confirmer.

Culture Trois-Rivières en est présentement à évaluer les reports des différents événements prévus à la salle J.-Antonio-Thompson, la salle Anaïs-Allard-Rousseau et la salle Louis-Philippe-Poisson.

Le service de billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson demeure accessible par téléphone au 819 380-9797. Les détenteurs de billets de spectacle sont priés de les conserver. L’équipe traitera tous les dossiers dès que possible et chaque client sera contacté personnellement.

Plusieurs lieux gérés par Culture Trois-Rivières auront une offre à présenter au public dès qu’une réouverture sera possible, dont le musée Boréalis, l’Espace Pauline-Julien et le Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, rappelle l’organisation. (M.E.B.A.)