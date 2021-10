La salle J.-Antonio-Thompson rouvre ses portes

La salle J.-Antonio-Thompson, ainsi que les salles Anaïs-Allard-Rousseau et Louis-Philippe-Poisson peuvent enfin rouvrir leurs portes au public après une fermeture qui a duré près d’un an.

Les travaux de nettoyage qui ont dû être réalisés dans ces lieux à la suite de l’incendie de l’autogare ont récemment pris fin. Ainsi, les activités pourront débuter dès ce soir avec la présentation du spectacle de l’humoriste Alex Roy à la salle Anaïs-Allard-Rousseau.

Dans les prochaines semaines, des spectacles en chanson, en théâtre jeunesse et en danse sont à l’horaire. On y verra notamment les artistes Flore Laurentienne, King Melrose, Julyan et Les Grands Hurleurs.

De plus, le 1er octobre marque le début du Festival international de la poésie et Culture Trois-Rivières présentera en codiffusion le spectacle de Natasha Kanapé Fontaine le 2 octobre à la salle Anaïs-Allard-Rousseau. Alliant poésie et musique en français et en innu, le spectacle Nui Pimuten – Je veux marcher.

C’est la pièce La Bête à sa mère, tirée du livre écrit par le Trifluvien d’origine David Goudreault, qui ouvrira le bal à la salle J.-Antonio-Thompson le 12 octobre.

De son côté, la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson a ouvert ses portes au public le 28 septembre dernier et sera désormais ouverte tous les jours de 11h à 18h.