La saison du Laviolette de Trois-Rivières en suspend

La Ligue régionale de hockey (LRH) devant 50 spectateurs?

Le Boum de Saint-Boniface, formation de la Ligue régionale de hockey (LRH), a déménagé à Trois-Rivières afin de devenir le Laviolette Hockey Lemay de Trois-Rivières. Or, il est difficile de croire que la LRH pourra reprendre ses activités avec une limitation de spectateurs.

«Nous sommes en mode statu quo présentement et s’il y a un changement rapide et positif, nous serons prêts à commencer rapidement. Présentement, c’est impossible de jouer donc nous sommes prêts et à jour, mais en attente», confirme le président de la LRH, Alain Beauchamp.

Le Laviolette de Trois-Rivières devait disputer ses matchs locaux à l’aréna Fernand Asselin. Rappelons que la majorité des formations du circuit évoluent sur la Rive-Sud de Trois-Rivières, soit à Warwick, Windsor, East Angus, Coaticook, St-Pierre-les-Becquets, Daveluyville et Asbestos, en plus de Lac-Mégantic et la Guadeloupe.