La saison 2021 des Aigles Junior Élite frappe à la porte

La saison 2021 des Aigles Junior Élite de Trois-Rivières s’annonce très prometteuse pour les partisans trifluviens. La jeune équipe pourra compter sur un comité de lanceurs talentueux et sur une attaque bien équilibrée pour la campagne de cette année.

Les vétérans Louis Ager, Victoria Lachance et Christopher St-Pierre seront les piliers de ce comité de lanceurs aguerri et accompli. Ils auront également la chance d’être épaulés par une belle profondeur de jeunes lanceurs qui ne donneront rien de facile à l’équipe adverse en plaçant la balle dans la zone des prises. Pour sa part, Nathan Landry agira à titre de stoppeur pour les Aigles, lui qui se prépare à intégrer les rangs universitaires américains la saison prochaine.

À l’offensive, les jeunes oiseaux pourront compter sur un alignement équilibré où tous les joueurs sont dangereux, autant au bâton que sur les sentiers. L’alignement des Aigles Junior combine à merveille rapidité et force de frappe. L’attaque sera menée par le joueur d’avant-champ Yohann Dessureault, qui revient d’un hiver aux États-Unis et qui sera, selon l’entraîneur-chef Rémi Doucet, un des frappeurs les plus dangereux de la ligue. Il sera accompagné du voltigeur Raphaël Picard et de la nouvelle acquisition de l’équipe, Antoine Gervais, qui ajoutera de l’expérience en séries éliminatoires, lui qui a remporté deux fois le championnat avec les Diamants de Québec.

« On a tout ce qu’il faut pour gagner. On veut que les joueurs se présentent au terrain avec l’idée de gagner chaque partie, du début à la fin. On a l’équipe pour le faire, une équipe équilibrée et dangereuse au bâton qui pourra supporter des lanceurs de talent. Honnêtement, je pourrais tous les passer un par un et nommer leurs forces », lance Rémi Doucet.

Les Aigles Junior Élite de Trois-Rivières débuteront leur saison en force avec un programme double le 26 juin prochain. Les Voyageurs de Saguenay les attendront de pied ferme à leur domicile pour une série de trois matchs.

Ils reviendront ensuite à la maison pour disputer leur premier match à domicile contre les Diamants de Québec le mardi 29 juin.

Voici l’alignement complet de l’édition 2021 des Aigles Junior Élite:

#4 Mathieu Dantinne, 18 ans, receveur

#6 Nicolas Vachon, 21 ans, 1er but

#7 Antoine Gervais, 22 ans, voltigeur

#8 Nicolas Tremblay, 18 ans, Utilité

#9 Charles-Antoine Yelle, 19 ans, Utilité

#10 Raphaël Picard, 18 ans, receveur

#11 Jaycob Lachance, 19 ans, avant-champ/lanceur

#12 Hugues Marineau, 19 ans, avant-champ/lanceur

#15 Yohann Dessureault, 19 ans, avant-champ/lanceur

#17 Nathan Landry, 22 ans, lanceur

#19 William Verville, 20 ans, voltigeur

#21 Victoria Lachance, 21 ans, lanceur

#22 Raphaël Picard, 19 ans, voltigeur/avant-champ

#24 Christopher St-Pierre, 22 ans, lanceur

#25 Louis Ager, 20 ans, lanceur

#26 Antoine Tremblay, 18 ans, voltigeur

#30 Cédric Caron, 18 ans, lanceur

#32 Mathis Coté, 18 ans, lanceur

#35 Louis-Félix Pelletier, 19 ans, avant-champ/lanceur

Entraîneurs :

#23 Rémi Doucet, entraîneur-chef

#3 Derek Marchand, entraîneur des lanceurs

#34 Steeve Ager, entraîneur adjoint

#14 Mike Lachance, directeur gérant/entraîneur adjoint