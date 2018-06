La Ruelle animée fin prête à recevoir les enfants

INAUGURATION. Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières a procédé à l’inauguration officielle de sa «Ruelle animée», située à la salle communautaire Yvan Leclerc, au cœur du District Marie-de-l’Incarnation. Pour les deux prochains mois, plusieurs activités seront offertes aux jeunes de 6 à 17 ans.

«On va en faire un lieu rassembleur pour les parents, enfants et citoyens intéressés. On veut que la communauté s’investisse alors nous allons mettre en place dix différents projets pendant les dix semaines thématiques, à définir selon le désir des citoyens. L’objectif, c’est que tout le monde s’entraide afin que les enfants puissent se développer à leur plein potentiel», avait confié Émilie Fleurant Auger, membre du Conseil d’administration du projet, lors de l’annonce officielle.

«Aujourd’hui, nous sommes fiers d’inaugurer la Ruelle animée. Nous avons d’abord procédé à la revitalisation du quartier et c’est mission réussie! Surtout lorsqu’on pense que c’était un stationnement ici. Nous l’avons transformé afin de rendre l’endroit invitant et sécuritaire pour les familles et les enfants avec qui on veut entrer en contact.»

Le but premier étant de redonner la ruelle aux enfants. Les activités auront lieu du lundi au jeudi, entre midi et 17h. Au menu, parties d’échec extérieures, ateliers culinaires, parties de sport, jardinage collectif et ateliers artistiques.

«Un projet comme celui-là fait l’unanimité spontanément. Ça provient de gens actifs sur le terrain qui connaissent les besoins des familles. Je dis souvent que s’il y avait plusieurs d’initiatives comme ça, on aurait mois d’écart entre les différentes couches de la société», a pour sa part commenté Denis Roy, conseiller municipal du District Marie-de-l’Incarnation.

Ladite ruelle s’adresse à tous les enfants qui habitent autour du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières et les activités sont structurées par des intervenants formés à l’approche de la pédiatrie sociale.