La rue des Forges redevient piétonne dès vendredi

À la suite du succès connu l’été dernier, la rue des Forges redeviendra piétonne dès ce vendredi 16 avril et ce jusqu’au mois d’octobre.

Élaboré en partenariat avec Trois-Rivières Centre, le tronçon piétonnisé, situé entre les rues Champlain et du Fleuve, permettra à la population de circuler sur la chaussée et aux restaurateurs d’installer leurs terrasses sur les trottoirs en respect des mesures sanitaires.

Les équipes de la Ville procéderont aux installations en journée jeudi.

L’usage de l’espace sera semblable à l’an dernier. Toutefois, les terrasses s’étendront jusqu’en bordure de rue. Par ailleurs, du marquage au sol artistique et coloré viendra enjoliver la voie piétonne au cours des prochaines semaines, grâce à un partenariat avec Culture Trois-Rivières.

«La piétonnisation de ce tronçon emblématique de Trois-Rivières crée une ambiance attractive qui favorise l’achat local et aide les restaurateurs du centre-ville », rappelle Joanie Turcotte, présidente de Trois-Rivières Centre.

Notons aussi que l’accessibilité aux commerces pour les personnes à mobilité réduite sera améliorée cet été. La Ville et Trois-Rivières Centre fourniront des rampes d’accès amovibles en plus grand nombre aux commerçants pour leur permettre d’offrir, facilement et rapidement, accès à leur commerce.