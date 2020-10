La rue des Forges accessible aux voitures en novembre

Piétonne depuis la mi-juin, la rue des Forges rouvrira à la circulation automobile à compter du 2 novembre.

L’accès à la rue des Forges et à d’autres artères qui étaient partagées nécessitera le retrait de certains équipements et aménagements temporaires comme les blocs de béton, les kiosques d’accueil et les barrières.

Les usagers du centre-ville doivent s’attendre à un peu d’agitation, entre le 19 et le 21 octobre, lors des opérations de démantèlement. La prudence sera de mise.

Les terrasses pourront rester ouvertes jusqu’au 31 octobre tel que stipule le règlement en vigueur, sauf si bien sûr des mesures plus restrictives sont appliquées par la santé publique d’ici là.

La Ville de Trois-Rivières dresse un bilan positif des différentes mesures mises en place durant la saison estivale pour accroître l’attractivité commerciale et touristique du centre-ville: vélorue, rues partagées et piétonnières, parcours de marche, animation variée et l’aménagement Espace Expo habitat.

D’ailleurs, la population peut d’ores et déjà envisager un retour à de telles initiatives l’an prochain, annonce la Ville.