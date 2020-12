La Ruche Mauricie: le cap du 1 M$ franchi

La Ruche Mauricie vient de franchir le cap du premier million de dollars recueillis par le biais de la plateforme de financement participatif. Dans la dernière année seulement, plus de 800 000$ ont été récoltés dans les différentes campagnes.

Au total, sur les 81 projets terminés, 51 ont été réussis. Par ailleurs, 37 ambassadeurs locaux se sont joints à La Ruche pour offrir des conseils aux promoteurs.

« À mon arrivée, il y a deux ans, La Ruche Mauricie avait déjà beaucoup de potentiel et gagnait à être connue. Le besoin était présent : les entrepreneurs de la région avaient des idées à activer et l’écosystème entrepreneurial n’attendait qu’à les propulser. Par l’entremise de notre plateforme de financement participatif de proximité, nous avons permis à des promoteurs de voir leur rêve se réaliser et c’est toute notre communauté qui peut désormais s’en réjouir. L’atteinte de ce premier million est le résultat d’un véritable travail collectif et nous pouvons en être très fiers», lance Lysanne Côté, directrice de La Ruche Mauricie.

La Ruche est une plateforme de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l’émergence de projets qui stimulent l’économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec.