La Route des Brasseurs voit le jour

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

MAURICIE. Douze microbrasseries réparties à travers la région se sont réunies pour lancer la Route des Brasseurs.

Ça fait déjà deux ans que le projet était en branle en Mauricie, surtout que l’agrotourisme et le tourisme gourmand sont en ébullition à travers le Québec.

«On a mis au moins 800 heures de travail dans ce projet au cours de la dernière année pour aller chercher du financement. Ça n’a pas été facile, mais on a réussi à l’avoir. On a aussi des pourparlers en cours avec d’autres organisations», précise Alex Dorval, président du Regroupement des microbrasseries de la Mauricie qui gère le projet.

La Route des brasseurs propose un circuit aux touristes et aux locaux amateurs de bière, ainsi qu’une image de marque permettant d’identifier les brasseurs d’ici qui mettent de l’avant le terroir régional.

Un passeport imprimé, bientôt disponible dans chacune des microbrasseries membres, permettra d’amasser des points à chaque visite pour mériter des cadeaux.

Des rabais en microbrasserie sont aussi prévus pour les touristes de la route. À certains endroits, il peut s’agir d’une pinte au prix d’un verre, alors qu’à d’autres endroits, on propose un pourcentage de rabais sur la palette de dégustation ou sur les bières pour emporter.

Les conducteurs désignés ne seront pas en reste puisque des boissons sans alcool intéressantes seront disponibles à chaque endroit.

Le projet a obtenu une aide financière du Fonds d’appui au rayonnement des régions et de l’Entente de partenariat régional en tourisme de l’ordre de 80 000$. La Route des Brasseurs représente des investissements de 100 000$ dans la région.

«La Route des Brasseurs permet de contribuer au renouvellement de l’offre touristique. La région a beaucoup à offrir et ce nouvel attrait plaira assurément aux adeptes de tourisme gourmand qui pourront profiter de leurs arrêts aux différentes microbrasseries pour visiter les villes et les municipalités situées à proximité et favoriser le développement économique régional», souligne Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières.

Indépendantes

Pour faire partie de la Route des Brasseurs, les microbrasseries devaient respecter quelques critères: brasser sa bière sur place, être située en Mauricie ou tout près, utiliser les produits de la région et mettre en valeur le terroir de la Mauricie, avoir un espace de dégustation sur place et être indépendantes par rapport aux grands brasseurs.

C’est notamment en raison de ce dernier point que l’on remarque l’absence du Trou du Diable, à Shawinigan, de la liste des établissements membres de la Route des Brasseurs.

«Ce cas précis a été l’objet de discussions. On a aussi parlé avec les consultants du groupe Molson Coors. Ils ont refusé, notamment parce qu’on n’a pas réussi à s’entendre sur des conditions, notamment la notion d’indépendance. On n’a pas pu avoir d’entente avec eux à ce jour concernant le Trou du Diable», explique Alex Dorval.

«Pour nous, l’indépendance, c’est de ne pas être la filiale d’un grand brasseur, de sorte qu’on dispose tous des mêmes forces en termes de ventes. C’est aussi d’ancrer sa bière dans le terroir ou le tissu économique de la région, ajoute-t-il.

Aussi à Shawinigan, le Broadway pub n’a pas souhaité embarquer dans le projet.

Il est possible de suivre les nouvelles de la Route des Brasseurs sur Facebook (Route des Brasseurs de la Mauricie) et sur Instagram.

***

Microbrasseries participantes