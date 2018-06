La riche histoire de la bière au Québec

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

EXPOSITION. Le Musée POP s’aventure dans l’histoire de la bière au Québec dans le cadre de sa toute nouvelle exposition estivale, présentée jusqu’au 13 septembre 2020.

L’exposition intitulée Autour d’une broue: l’aventure de la bière au Québec retrace l’origine de la bière dans le monde et, plus précisément, au Québec, des débuts de la colonisation en passant par le régime britannique. Il est aussi question des sociétés de tempérances et des efforts du clergé pour détourner les fidèles de l’alcool.

Plusieurs artefacts sont également présentés: vieilles bouteilles de bières de différentes époques, croix de tempérance, des calvaires en bouteille, vieilles enseignes publicitaires.

La deuxième partie de l’exposition plonge les visiteurs dans la reproduction d’une taverne des années 1970 avec son bar, ses chaises et tables d’époque, son jeu de pinball et son pot de langues de porc dans le vinaigre.

C’est dans cet espace que pourra se faire une dégustation de bières. La dégustation sera possible du jeudi au dimanche lors de la dernière visite guidée de la journée, soit à de 15h à 16h.

«On fera déguster trois bières de microbrasseries locales et québécoises afin de faire découvrir les produits d’ici aux visiteurs. On a prévu le coup: les objets sont plus protégés, l’espace est vaste et il n’y a pas vraiment d’artefacts à proximité pour éviter d’éventuels dégâts. Mais je crois qu’on est rendu là. Vivre une expérience muséale, c’est de passer par tous les sens. Alors on tente le coup», explique Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP.

Les enfants pourront, quant à eux, boire un bon jus de pomme.

Les personnes intéressées à prendre part à une visite guidée qui inclut la dégustation doivent absolument réserver à l’avance à l’accueil du Musée POP.

Dans l’espace taverne, une zone spéciale est consacrée à des costumes de la pièce de théâtre Broue, présentés pour la première fois dans un musée, et à des témoignages des trois comédiens.

Zoom sur les microbrasseries du Québec

L’émergence des microbrasseries québécoises tient aussi une place importante dans l’exposition. On y découvre notamment les étapes du brassage de la bière et ce qui différencie les bières blanches, blondes, rousses, brunes et noires.

Le visiteur pourra également tester ses connaissances des microbrasseries de l’ensemble de la province à travers un jeu interactif.

La visite physique de l’exposition Autour d’une broue: l’aventure de la bière au Québec est également complétée par une expérience virtuelle qui permet de visiter virtuellement les cuves du Trou du Diable.

Une deuxième expérience virtuelle est en cours de conception pour reproduire une taverne des années 1970 et permettre aux visiteurs d’interagir virtuellement avec les lieux. Cette activité sera disponible d’ici quelques semaines.

POP I.P.A.

Le Musée POP s’est également associé au Trou du Diable, à Shawinigan, et au Temps d’une Pinte, à Trois-Rivières. Les visiteurs du Musée obtiendront un rabais pour une visite guidée des cuves de ces deux microbrasseries, offerte durant la fin de semaine.

Également, le Trou du Diable a créé, en collaboration avec le musée, la bière POP I.P.A. Un premier fût a été rendu disponible lors de l’ouverture de l’exposition. Cette bière sera commercialisée en bouteille en 2019.