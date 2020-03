La revitalisation du parc Dessureault se poursuit

Le réaménagement du parc Dessureault devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, notamment avec l’installation d’un nouveau module de jeu.

Déjà, la mise en place d’un parc à chien, l’aménagement de la piste cyclable et la construction du CPE Jean-Noël Lapin ont été réalisés. «L’intégration du CPE nous forçait à avoir une vision ce parc, une signature spéciale, souligne Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal du district des Estacades. Je suis confiant qu’on puisse installer un module de jeu au printemps.»

Ce module de jeu aura un style rappelant l’hébertisme, sans qu’il s’agisse d’un parcours d’hébertisme à proprement parler.

«Un sentier sera aménagé entre le stationnement et la piste cyclable. Le nouveau module de jeu sera plus proche de la piste cyclable. On ajoutera également de l’éclairage le long de la piste cyclable, de sorte que ce sera plus sécurisant pour les usagers», précise le conseiller.

«Il fallait ajouter de la valeur à ce parc, surtout que c’est un quartier attractif. C’est un beau quartier pour les familles. Avec la piste cyclable, ça s’inscrit dans un circuit avec le parc Châteaudun et le parc des Chenaux aussi. C’est très intéressant comme circuit familial», ajoute M. Fortin.

Des arbres ont aussi été plantés entre le CPE et la rue Julien afin de créer une zone tampon avec le quartier résidentiel. Par ailleurs, du mobilier urbain et une table adaptée pour les fauteuils roulants seront également installés.

L’objectif est de débuter les travaux au printemps, dès que le sol le permettra.