La revitalisation du Bas-du-Cap bien entamée

Huit mois après son adoption, le Plan directeur de revitalisation du Bas-du-Cap commence à porter fruit avec, notamment, l’ouverture de huit nouveaux commerces dans les derniers mois et le déménagement de plusieurs familles dans ce secteur.

Le nouveau Programme d’accès à la propriété a d’ailleurs dépassé les attentes. En quelques mois, l’enveloppe de 100 000$ a entièrement été distribuée, permettant à 16 résidences du Bas-du-Cap d’être acquises par de jeunes familles nouvellement propriétaires.

La Ville de Trois-Rivières réinjecte 50 000$ supplémentaires dans le programme pour stimuler l’arrivée de nouveaux ménages dans le quartier. La subvention accordée dans le cadre de ce programme représente 5% du coût d’acquisition de la propriété jusqu’à un maximum de 7000$. Pour en bénéficier, le requérant doit s’engager à occuper sa propriété pour une durée d’au moins 3 ans.

L’augmentation de la densité dans le Bas-du-Cap, où l’on comptait 39% de propriétaires-occupants il y a près d’un an, vise aussi à favoriser une plus grande affluence dans les commerces du secteur.

La crise sanitaire causée par la COVID-19 a toutefois ralenti certains projets qui devaient voir le jour cet été, dont l’installation de mobilier urbain sur le boulevard Sainte-Madeleine et la tenue du deuxième Cosplay Fest, reportés en 2021.

Cependant, le comité de revitalisation a tout de même souhaité aller de l’avant avec un aménagement transitoire en prévision des travaux majeurs du boulevard prévus en 2023. Ainsi, au cours des prochains jours, le lignage sur la chaussée sera refait, faisant passer le boulevard Sainte-Madeleine de quatre à deux voies de circulation automobile. L’espace récupéré sera converti en piste cyclable.

«Ce boulevard est l’héritage du passé, indique Marc-André Godin, coordonnateur gestion des programmes et projets de redéveloppement à la Ville de Trois-Rivières. C’était l’autoroute avant la construction de l’autoroute 40. Nos études de circulation disent qu’il n’y a plus un besoin pour quatre voies de circulation sur cette artère. Le nouvel aménagement favorisera la consommation dans les commerces locaux. Ce sera avantageux pour les commerçants et les consommateurs.»

«Le Chemin du Roy comme on le connaît est de plus en plus pratiqué par des cyclistes. On voit une plus grande mixité des moyens de déplacement comparativement à avant. On s’ajuste avec cette réalité. Tous les espaces de stationnement seront également maintenus sur le boulevard», précise le maire Jean Lamarche.

Les placottoirs urbains, normalement installés au centre-ville, seront déménagés dans le Bas-du-Cap et repeints aux couleurs de la nouvelle image de marque Bas-du-Cap, simplement captivant.

«On a une banque de mobilier urbain transitoire. On y verra bientôt des mobiliers conçus par des artistes. C’est une belle opportunité de redonner de l’espace aux piétons», ajoute M. Godin.

Cette image de marque sera de plus en plus visible, entre autres sur le panneau d’accueil de la Ville à l’angle des rues Fusey et Duplessis. Les commerçants recevront aussi des électrostatiques colorés pour qu’ils puissent afficher leur appartenance au quartier.

«Il y a du concret qui s’en vient. On voit qu’il se passe quelque chose du côté d’Aleris avec la démolition. Le bureau de poste s’en vient aussi au coin des rues Saint-Laurent et Fusey. C’est une autre bonne nouvelle qui n’a pas encore été déployée. On aura aussi bientôt des nouvelles concernant le terrain de l’ancien Canadien Tire sur la rue Fusey. La Ville ne rachètera pas le terrain. Des ententes se négocient présentement et ça va bon train. Il devrait y avoir une annonce d’ici l’hiver», soutient M. Lamarche.

Des activités d’animation dès 2021

Par ailleurs, la Ville de Trois-Rivières a récemment embauché une nouvelle ressource, Sabrina Gauthier-Larochelle, qui sera responsable de déve3lopper des partenariats et planifier des activités d’animation sur le boulevard Sainte-Madeleine à compter de 2021.

Elle aura notamment pour mandat de stimuler une part d’activités, recueillir les observations et commentaires des commerçants suite à l’installation des nouveaux aménagements sur le boulevard Sainte-Madeleine et à les informer sur les programmes d’aide disponibles.