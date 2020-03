La réouverture de l’île St-Quentin à la date prévue compromise?

Le chantier de l’île St-Quentin fait partie des chantiers mis à l’arrêt jusqu’au 13 avril. Est-ce que cela pourrait compromettre la réouverture de l’île à la date prévue? Il est encore trop tôt pour le dire.

@R:«Beaucoup de choses sont analysées depuis le début de la semaine. On ne sait pas encore quel impact cette pause aura sur le reste du chantier ou si cela repoussera la réouverture de l’île. Les choses bougent vite depuis plusieurs jours et on regarde comment tout ça va évoluer dans les prochains jours et semaines», souligne Guillaume Cholette-Janson, agent de communication à la Ville de Trois-Rivières.

Rappelons qu’en raison du niveau élevé de la nappe phréatique, la tenue des travaux en hiver à l’île Saint-Quentin facilitait leur exécution. Les travaux devaient initialement se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mai, afin que les activités estivales de l’île ne soient pas perturbées.

D’ailleurs, la Corporation du Parc de l’île Saint-Quentin a décidé d’annuler la Méga Vente de garage qui devait y avoir lieu le 30 mai, compte tenu des directives du gouvernement.

Les chantiers du nouveau colisée de Trois-Rivières et du poste de pompage principal d’eaux usées sont aussi sur pause pour les prochaines semaines afin de se conformer aux nouvelles exigences gouvernementales annoncées lundi par le premier ministre François Legault.

Les travaux de saison, tels que la préparation des terrains sportifs et l’ouverture des piscines, pourraient aussi être retardés. Le cas échéant, la population en sera informée.

Par ailleurs, la Ville de Trois-Rivières a dû réorganiser ses services afin d’identifier ceux qui sont essentiels à la population, comme les services de police, d’incendie et de sécurité civile, de l’eau potable, des communications et des collectes.

D’autres services ont aussi été identifiés en support et demeureront en fonction.

En ce qui les concerne, la majorité des cols blancs est affectée en télétravail, d’autres bénéficient d’un congé volontaire ou sont réaffectés en soutien aux organismes communautaires.

De leur côté, les cols bleus non assignés aux services essentiels ou prioritaires demeurent disponibles sur appel pour toute tâche prévue à la convention collective ou pour des situations d’urgences.

Une quinzaine d’employés, notamment des employés temporaires, ont été remerciés par l’administration municipale.

«Trois-Rivières a pris les moyens pour conserver cette main-d’œuvre qualifiée. Nous serons heureux de compter sur du personnel compétent et motivé pour repartir la machine. Nous avons pu conclure des ententes avec les syndicats», précise le maire de Trois-Rivières, Jean-Lamarche.